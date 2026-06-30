Ekstremno visoke temperature koje su poslednjih dana zahvatile Srbiju i veći deo Evrope povećale su potrebu za hidratacijom. Mnogi ljudi tokom letnjih vrućina posežu za hladnom vodom iz frižidera ili kupuju flaširanu vodu kako bi se brže rashladili, posebno oni koji rade napolju ili provode duže vreme na suncu.

Međutim, u javnosti se ponovo otvara pitanje bezbednosti flaširane vode u plastičnoj ambalaži i njenog uticaja na zdravlje.

Zabrinutost zbog mikroplastike

Pojedini stručnjaci upozoravaju da plastika, naročito kada je izložena visokim temperaturama, može da oslobađa sitne čestice mikroplastike koje završavaju u vodi.

U jednom javnom istupu gastroenterolog je naveo da te čestice mogu ući u ljudski organizam i potencijalno dospeti do krvotoka i organa, te preporučio upotrebu boca za višekratnu upotrebu od nerđajućeg čelika, posebno tokom letnjih vrućina.

Šta pokazuju istraživanja?

Neka naučna istraživanja, uključujući studije iz 2023. godine, analizirala su potencijalne efekte nano i mikroplastike na biološke sisteme. Rezultati su ukazali da ove čestice u laboratorijskim uslovima mogu izazvati oksidativni stres, oštećenje DNK i upalne procese, što je povezano sa različitim zdravstvenim rizicima.

Ipak, naučnici naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se precizno utvrdio uticaj u realnim uslovima svakodnevne upotrebe.

Stav regulatornih institucija

Sa druge strane, američka Uprava za hranu i lekove (FDA) navodi da trenutno ne postoje dovoljno ubedljivi naučni dokazi koji bi ukazivali na zdravstveni rizik od nivoa mikroplastike u flaširanoj vodi. Prema njihovim procenama, dostupni podaci ne ukazuju na razlog za zabrinutost potrošača.

Šta je najvažnije tokom velikih vrućina?

Bez obzira na rasprave, stručnjaci se slažu u jednom – tokom ekstremnih temperatura najvažnije je redovno hidrirati organizam. Bilo da se koristi flaširana voda ili voda iz drugih bezbednih izvora, ključno je unositi dovoljno tečnosti kako bi se sprečila dehidratacija i pregrevanje organizma.