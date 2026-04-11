Postoje jasni znaci koji mogu otkriti da neko zapravo uživa dok vama ne ide ili dok se mučite u životu.

Takvi ljudi deluju ljubazno, govore prave reči i imaju “pravi” izraz lica, ali duboko u sebi zadovoljni su kada stvari pođu loše po vas. Problem je što ih nije lako prepoznati - kriju se iza prijatnog ponašanja i spremnosti da “pomognu”. Ipak, vremenom se obrazac ponašanja pokaže, i kada ga jednom uočite, teško ga je ignorisati.

Evo četiri znaka da neko potajno uživa kada ste vi u lošem životnom periodu:

Ne umeju da se izvine

Izvinjenje i prihvatanje sopstvene greške su ključni za zdrav odnos. Kada nekoga povredimo, važno je da to priznamo i preuzmemo odgovornost.

Međutim, ljudi koji uživaju u vašim problemima ili ne mogu ili ne žele da se izvine. Ponašaće se kao da ništa nisu pogrešili ili će tvrditi da preterujete. Njihov ponos im ne dozvoljava da priznaju grešku. Za njih je ego važniji od svega - i izvinjenje jednostavno nije opcija.

Ako vas neko povredi, a odbija da se izvini ili očekuje da to prihvatite kao “normalno”, nešto nije u redu. Zaslužujete bolje.

Ruše vaše samopouzdanje

Da bi se osećali dobro, ovim osobama je potrebno da se drugi osećaju loše. Iako možda deluju samouvereno, zapravo su duboko nesigurni.

Zato često omalovažavaju ljude oko sebe. To im daje osećaj kontrole i nadmoći. Napadanje tuđeg samopouzdanja za njih je skoro kao igra - način da se osećaju bolje od drugih.

Svaka veza ima teške periode, ali postoji razlika između prolaznih problema i osobe koja vam zapravo ne želi dobro. Ako primetite da je neko tu samo kada vam ide loše, a nestaje kada vam ide dobro - to nije slučajnost.

Potajno uživaju u vašim problemima

Na prvi pogled mogu delovati saosećajno, ali u stvarnosti uživaju u vašim teškoćama. Kada vama ne ide, oni se osećaju bolje u poređenju.

Ovo je teško primetiti jer često glume zabrinutost, ali vam ponekad daju savete koji situaciju čine još gorom. Ako posumnjate da vas neko sabotira, možda je vreme da se udaljite od te osobe. Istraživanja pokazuju da ljudi sa niskim samopouzdanjem češće osećaju zadovoljstvo zbog tuđih problema, jer im to pomaže da se bolje osećaju u vezi sa sopstvenim životom.

Nemaju empatiju

Do odraslog doba većina ljudi razvije empatiju - sposobnost da razume i oseti tuđe emocije. Međutim, neki ljudi je jednostavno nemaju.

U vašim najtežim trenucima, umesto podrške, mogu reagovati hladno ili čak sa blagim osmehom. Ovaj nedostatak empatije ne samo da otežava odnos, već može biti i štetan za vaše mentalno zdravlje.

Svi mi ponekad trebamo razumevanje i potvrdu svojih osećanja. Bez empatije, ova osoba to ne može (ili ne želi) da vam pruži. Ponekad zato što ne ume, a ponekad zato što im vaša patnja na neki način koristi, piše Your tango.