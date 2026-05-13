Kuhinja koja je decenijama bila glavno mesto okupljanja jedne porodice danas izgleda potpuno drugačije.

Nekada zastareo prostor sa pohabanim linoleumom, bež zidovima i starim šporetom pretvoren je u modernu i toplu kuhinju koja je oduševila ljude na društvenim mrežama.

Godinama kuvali na improvizovanom rešou

Prostor od oko 16 kvadrata dugo je bio praktično srce doma, ali su godine ostavile trag.

Stari pod bio je dotrajao, zidovi bez života, a šporet više nije radio, pa se kuvanje obavljalo na improvizovanom rešou.

Ipak, uz malo kreativnosti i pažljivo planiranje, cela kuhinja dobila je potpuno novi izgled.

Prva promena odmah napravila ogromnu razliku

Jedan od najvažnijih koraka bilo je sređivanje poda.

Preko starog linoleuma postavljena je obloga koja imitira prirodno drvo, pa je prostor odmah dobio topliji i prijatniji izgled.

Zidovi su zatim obojeni u nežne roze tonove, dok je plafon dobio tamniju nijansu iste palete, što je kuhinji donelo moderniji i elegantniji utisak.

Najviše pažnje privukli novi ormarići

Poseban efekat napravili su novi kuhinjski elementi sa drvenim letvicama i modernim sistemima za zatvaranje.

Upravo su ti detalji prostoru dali izgled luksuzne kuhinje iz enterijer magazina.

"Mermer" za mnogo manje novca

Veliko iznenađenje bila je i radna ploča.

Na prvi pogled izgleda kao skupoceni mermer, ali je zapravo napravljena tehnikom sa epoksidom koja daje luksuzan efekat uz mnogo manje troškove.

Sitni detalji promenili celu atmosferu

Konačan izgled upotpunili su:

moderna rasveta

boho dekoracija

drvene kukice

mnoštvo biljaka

Sve zajedno učinilo je da nekada tipična kuhinja iz osamdesetih danas izgleda vedro, moderno i mnogo prijatnije za boravak.

Internet oduševljen transformacijom

Mnogi korisnici društvenih mreža komentarisali su da renoviranje izgleda kao da je urađeno za naslovnicu časopisa o enterijeru.

Posebno ih je iznenadilo što je najveći deo promena urađen bez ogromnih ulaganja i rušenja cele kuhinje.