Psiholozi i drugi stručnjaci osmislili su mnoge načine posmatranja ljudske inteligencije. Jedan je IQ test koji meri IQ, a takvi testovi su dizajnirani da mere sposobnost.
Međutim, ovo nije jedini pokazatelj inteligencije. Iako IQ testovi mere specifične veštine kao što su rasuđivanje, pamćenje i rešavanje problema, oni ne mogu da obuhvate širu sliku vaših ukupnih mogućnosti. IQ test ne može da proceni druge važne osobine kao što su kreativnost ili emocionalne veštine. Pregled istraživanja iz 2016. godine sugeriše da ljudi sa autizmom često imaju veću inteligenciju nego što pokazuju standardizovani IQ testovi.
Saosećanje
Empatija, koja se obično opisuje kao sposobnost doživljavanja stvari iz tuđe perspektive, ključna je kada je u pitanju emocionalna inteligencija. Emocionalna inteligencija se odnosi na sposobnost razumevanja emocija i izražavanja na zdrav način.
Samoća
Introvertiranost i inteligencija obično uključuju trošenje vremena u sopstvenoj glavi, gde biste mogli razmišljati o problemima, mozgati o novim idejama i razmišljati o prošlim iskustvima.
Samosvest i samorazumevanje
Inteligentni ljudi znaju šta trebaju i žele. Važno je da jasno razumete sopstvene karakteristike, mogućnosti, životne vrednosti i ciljeve. Inteligentni ljudi znaju ko su, koje su njihove veštine i šta žele.
Znanje
Možda vas jednostavna objašnjenja nikada neće zadovoljiti. Uživate u čitanju, umetnosti i istraživanju drugih jezika i kultura. Radoznalost je u svim svojim oblicima usko povezana sa inteligencijom.
Memorija
Radna memorija je vaša sposobnost čuvanja i rada sa određenim informacijama, a prema istraživanju, te sposobnosti su snažno povezane sa inteligencijom.
Imate dobro „fizičko“ pamćenje
Možda ne znate kako da objasnite uputstva do restorana, ali noge znaju put iako ste do tog restorana prošetali samo jednom. Možete se lako setiti obrazaca kretanja i možete ih ponoviti.
Izazovi
Život nije uvek lak, a nekima je teže suočiti se sa usponima i padovima nego drugima. Fleksibilnost je ključna komponenta inteligencije. Opisuje vašu sposobnost prilagođavanja novim situacijama ili promenama.
Nega
Ljudi koji imaju anksioznost provode mnogo vremena brinući se, čak i zbog stvari koje se verovatno neće dogoditi, ali koje bi mogle sugerisati veću inteligenciju, pokazalo je istraživanje iz 2015. godine.
Dobro upravljate svojim osećanjima
Način na koji se nosite sa osećanjima može mnogo reći o vašoj emocionalnoj inteligenciji. Ljudi sa visokom emocionalnom inteligencijom mogu da razumeju kako emocije utiču na ponašanje i mogu da izraze svoja osećanja na zdrav i produktivan način.
Imate kućnog ljubimca
Čini se da vlasništvo kućnih ljubimaca ima pozitivan uticaj na mentalno zdravlje mnogih ljudi. Ljudi koji imaju kućnog ljubimca osećaju se manje usamljeno, lakše se nose sa stresom i imaju manje simptoma depresije.
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