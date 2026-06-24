Pred Srbijom je još jedan promenljiv i sparan dan, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm za celu zemlju. Ipak, prema najavama meteorologa, ovo će biti poslednji nestabilniji dan pred dolazak pravih letnjih vrućina koje će obeležiti kraj juna.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas će vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, sa povremenim pljuskovima i grmljavinom u većini krajeva Srbije. Jedino će Vojvodina uglavnom ostati bez padavina.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok će jutarnje temperature biti od 16 do 21 stepen. Tokom dana maksimalne vrednosti kretaće se između 29 i 32 stepena Celzijusa.

Najtoplije u Vojvodini

Najviše temperature danas se očekuju u Vojvodini. Novi Sad bi mogao da dostigne 32 stepena, dok će u Beogradu i Loznici biti oko 31 stepen.

Sa druge strane, najprijatnije vreme biće u planinskim predelima. Na Kopaoniku se očekuje svega 18 stepeni, dok će na Zlatiboru maksimalna temperatura biti oko 24 stepena.

Žuti meteoalarm u celoj zemlji

RHMZ je za danas izdao žuti meteoalarm za celu Srbiju.

U Bačkoj, Banatu i Sremu upozorenje je aktivirano zbog visokih temperatura, dok je u ostalim krajevima zemlje razlog mogućnost pojave grmljavinskih procesa.

Žuti meteoalarm označava potencijalno opasne vremenske pojave koje mogu izazvati određene probleme, ali ne predstavljaju ekstremnu opasnost.

Od četvrtka stižu letnje vrućine

Već od sutra očekuje se stabilizacija vremena i porast temperature. Prema prognozi RHMZ, preovlađivaće sunčano vreme, dok će se kratkotrajni pljuskovi javljati uglavnom u brdsko-planinskim krajevima.

Maksimalne temperature kretaće se od 31 do 34 stepena, a to će biti uvod u još topliji period koji sledi.

Čubrilo najavio tropske noći

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da će od četvrtka uslediti izraženiji toplotni talas.

Prema njegovim prognozama, period do početka jula obeležiće veoma visoke temperature, uz niz tropskih noći kada se temperatura ni tokom noći neće spuštati ispod 20 stepeni.

U većini mesta maksimalne dnevne temperature kretaće se između 29 i 34 stepena, dok bi lokalno mogle da dostignu i 39 stepeni Celzijusa.