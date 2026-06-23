Nestabilno vreme obeležiće današnji dan širom Srbije, a prema najnovijim meteorološkim podacima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina u većem delu zemlje. Najizraženije nepogode tokom prepodneva očekuju se na području Beograda, dok će se tokom dana padavinski sistem postepeno premeštati ka centralnim, istočnim i južnim krajevima.

Prema prognozama, prvi pljuskovi i grmljavinski oblaci počeće da se razvijaju već oko 11 časova, dok bi potpuna stabilizacija vremena trebalo da usledi tek u večernjim satima.

Beograd prvi na udaru

Tokom prepodneva glavni grad će se naći u zoni najjače nestabilnosti. Meteorološki modeli pokazuju da će se iznad Beograda formirati snažniji grmljavinski oblaci praćeni intenzivnijim pljuskovima i električnim pražnjenjima.

Kako bude odmicao dan, nevreme će se širiti ka Šumadiji, Pomoravlju i istočnim delovima Srbije.

Olujni sistem zahvatiće veliki deo zemlje

Već oko podneva očekuje se formiranje šire zone padavina koja će obuhvatiti područje od Beograda preko centralne Srbije pa sve do istoka zemlje.

Najjači pljuskovi i grmljavina tokom ranog popodneva premeštaće se ka istoku, dok će se istovremeno na severu zemlje i u Vojvodini razvijati nova područja nestabilnosti.

Posle podne lokalni pljuskovi i grmljavina

U drugom delu dana vremenske prilike biće veoma promenljive. Umesto jednog velikog fronta, širom Srbije formiraće se lokalni pljuskovi i grmljavinski oblaci.

Najviše nestabilnosti očekuje se u centralnim, istočnim i južnim krajevima, gde će ponegde biti uslova i za intenzivnije pljuskove.

Povremena kiša moguća je i na području Beograda tokom kasnog popodneva.

Veče donosi smirivanje vremena

Od večernjih časova očekuje se postepeno razvedravanje najpre na severu zemlje, a zatim i u ostalim krajevima.

Padavine će se tokom večeri zadržati uglavnom na jugu i jugoistoku Srbije, dok će u ostatku zemlje vreme postati stabilnije.

Do kraja dana oblaci će se povući i iz južnih krajeva, pa se tokom noći očekuje mirnije vreme bez padavina.

RHMZ upozorio na moguće nepogode

Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz pljuskove i grmljavinu.

Meteorolozi navode da sredinom dana i posle podne lokalno može biti izraženijih nepogoda, uz kratkotrajnu pojavu grada, posebno u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Građanima se savetuje oprez tokom boravka na otvorenom, naročito u periodu kada se očekuje najjači razvoj grmljavinskih oblaka.