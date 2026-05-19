U malom mestu Šimbark, u regionu Kašubija na severu Poljske, nalazi se jedna od najneobičnijih i najfotografisanijih turističkih atrakcija u Evropi — čuvena „Upside Down House“, kuća koja doslovno stoji na krovu.

Ova neobična građevina već godinama privlači veliki broj posetilaca koji žele da dožive osećaj potpune prostorne dezorijentacije i da zakorače u svet u kojem ništa nije tamo gde bi trebalo da bude.

Kuću je osmislio poljski preduzetnik Danijel Čapijevski, a za posetioce je otvorena 2007. godine. Ideja projekta bila je da simbolično prikaže Poljsku tokom komunističkog perioda — kao „svet okrenut naglavačke“.

Kuća koja stoji na krovu

Na prvi pogled, reč je o običnoj drvenoj kući tradicionalne poljske arhitekture. Međutim, čim joj se približite, postaje jasno da je cela konstrukcija okrenuta naopako.

Temelji su u vazduhu, dok je krov oslonjen na zemlju, a kuća je dodatno postavljena pod blagim nagibom, što dodatno pojačava osećaj vrtoglavice.

Posetioci u unutrašnjost ulaze kroz tavanski prozor, a već nakon nekoliko koraka mnogi gube osećaj ravnoteže i orijentacije.

Plafon je pod, a nameštaj visi iznad glave

Unutrašnjost kuće je posebno osmišljena da zbuni čula. Stolovi, stolice, ormari i kuhinjski elementi pričvršćeni su za „plafon“, koji je zapravo pravi pod kuće.

Posetioci hodaju po površini koja izgleda kao plafon, dok im nameštaj visi iznad glave, stvarajući snažan osećaj nelagodnosti, ali i zabave.

Mnogi opisuju iskustvo kao kombinaciju igre, vrtoglavice i potpune dezorijentacije, dok su i sami građevinari tokom izgradnje imali poteškoća zbog stalnog gubitka osećaja ravnoteže.

Simbolika iz doba komunizma

Enterijer kuće dodatno pojačava simboliku projekta. Prostor je uređen u stilu 1970-ih godina, sa detaljima iz perioda kada je Poljska bila pod komunističkim režimom.

U kući se nalazi i stari televizor koji prikazuje propagandne snimke iz tog vremena, čime se dodatno naglašava ideja društva u kojem je, prema autoru, „sve bilo naopako“.

Deo većeg turističkog kompleksa

„Upside Down House“ deo je šireg kompleksa u Šimbarku, koji uključuje i otvoreni muzej posvećen lokalnoj istoriji i kulturi.

Među atrakcijama se izdvajaju najduža drvena daska na svetu, kao i „House of Siberia“, posvećena Poljacima deportovanim u Sibir tokom sovjetskog perioda.

Turistička atrakcija koja privlači ceo svet

Danas je kuća naopačke jedna od najpoznatijih atrakcija u Poljskoj i nezaobilazna destinacija za turiste koji posećuju područje oko Gdanjska.

Posetioci dolaze zbog neobičnog iskustva, fotografija i viralnih snimaka, ali i zbog osećaja koji pokazuje koliko lako ljudska percepcija prostora može biti poremećena.