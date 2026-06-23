Visoke letnje temperature mnogima otežavaju uspavljivanje i kvalitetan san. Kada se stan ili kuća zagreju tokom dana, noćni odmor može postati pravi izazov, a klima uređaj nije uvek dostupno ili poželjno rešenje.

Ipak, postoje jednostavni trikovi koji mogu pomoći da lakše zaspite čak i tokom najtoplijih noći. Među njima se izdvaja i jedna zanimljiva metoda koju godinama primenjuju Japanci.

Prvi korak: Sprečite pregrevanje prostorije

Stručnjaci ističu da je najvažnije sprečiti da se spavaća soba previše zagreje tokom dana.

Zbog toga se preporučuje da prozore držite zatvorenim tokom najtoplijeg dela dana, dok provetravanje treba obaviti rano ujutru ili kasno uveče, kada je spoljašnji vazduh znatno svežiji.

Roletne, zavese i drugi vidovi zaštite od direktnog sunčevog zračenja takođe mogu pomoći da temperatura u prostoriji ostane niža.

Dodatni izvor toplote mogu biti i elektronski uređaji poput televizora, računara i konzola, pa stručnjaci savetuju da ih, kada je moguće, ne koristite u spavaćoj sobi neposredno pred odlazak na spavanje.

Birajte laganu posteljinu

Materijali od kojih su napravljeni posteljina i pidžama imaju veliki uticaj na kvalitet sna tokom leta.

Najbolji izbor su prirodne tkanine poput pamuka, lana ili svile, jer omogućavaju bolju cirkulaciju vazduha i lakše upijaju vlagu.

Sintetički materijali često pojačavaju znojenje i stvaraju osećaj dodatne toplote.

Tokom letnjih meseci preporučuje se i zamena debelih jorgana laganim čaršavom ili tankim pokrivačem.

Izbegavajte obilne obroke pred spavanje

Teška i kalorična hrana nekoliko sati pred odlazak u krevet može dodatno opteretiti organizam.

Stručnjaci preporučuju da poslednji veći obrok bude najmanje dva sata pre spavanja, jer varenje hrane povećava telesnu temperaturu i može otežati uspavljivanje.

Da li ventilator zaista pomaže?

Iako mnogi tokom leta spavaju uz uključen ventilator, stručnjaci upozoravaju da to nije idealno rešenje za svakoga.

Kontinuirano strujanje vazduha može izazvati suvoću kože, očiju, nosa i grla, a kod osoba sklonih alergijama dodatno raspršivati prašinu i polen po prostoriji.

Kod nekih ljudi hladan vazduh usmeren direktno ka telu može dovesti i do ukočenosti mišića ili jutarnjih bolova u vratu i leđima.

Japanski trik za vrele noći

Jedna od zanimljivih metoda koja dolazi iz Japana zasniva se na jednostavnom principu fizike.

Topao vazduh je lakši od hladnog i prirodno se podiže ka plafonu, dok je temperatura bliže podu obično nekoliko stepeni niža.

Zbog toga mnogi Japanci tokom najtoplijeg dela leta spavaju na dušecima postavljenim direktno na pod, umesto na visokim krevetima.

Na taj način telo se nalazi u hladnijem sloju vazduha, što može doprineti prijatnijem osećaju tokom noći i lakšem uspavljivanju.

Iako ova metoda možda deluje neobično, mnogi je smatraju jednostavnim i potpuno besplatnim načinom da lakše podnesu letnje vrućine i poboljšaju kvalitet sna.