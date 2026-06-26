Dolaskom toplijih dana povećava se i broj osa, pa ručak na terasi, roštilj u dvorištu ili popodnevna kafa na otvorenom često postanu borba sa upornim insektima.

Dok mnogi koriste sprejeve i različite zamke, stručnjaci ističu da postoji i jednostavan trik koji ne zahteva gotovo nikakav trošak – iskorišćavanje kore od krastavca, koju većina ljudi inače baca.

Kako kora od krastavca može da pomogne?

Prema savetima stručnjaka za održavanje doma i dvorišta, miris sveže kore od krastavca nije prijatan osama, pa one ređe prilaze mestima na kojima se ona nalazi.

Iako ovaj metod nije naučno potvrđen kao potpuno efikasan repelent, mnogi ga koriste kao dodatnu zaštitu tokom letnjih meseci.

Gde treba postaviti koru?

Preporuka je da nekoliko svežih kora od krastavca rasporedite na mestima gde najčešće boravite:

na stolu na terasi;

oko garniture za sedenje u dvorištu;

u blizini prostora gde obedujete na otvorenom;

pored mesta gde najčešće ostavljate piće i hranu.

Važno je da kore budu sveže, pa ih treba zameniti čim se osuše.

Najvažnije je ukloniti ono što privlači ose

Stručnjaci upozoravaju da ovaj trik može biti samo dodatna pomoć, ali ne i zamena za osnovne mere zaštite.

Najveći mamac za ose su ostaci hrane, slatka pića i otvorene kante za smeće. Zato se savetuje da:

sto očistite odmah nakon obroka;

hranu i piće ne ostavljate dugo na otvorenom;

smeće držite u dobro zatvorenim kantama;

ostatke hrane što pre uklonite iz dvorišta ili sa terase.

Šta ako je osinje gnezdo u blizini?

Ljudi koji su isprobali ovaj trik tvrde da može smanjiti broj osa oko mesta za sedenje, ali stručnjaci naglašavaju da ne treba očekivati velike rezultate ukoliko se u neposrednoj blizini nalazi osinje gnezdo.

U takvim situacijama najbolje je izbegavati samostalno uklanjanje gnezda i po potrebi potražiti pomoć stručnih službi.

Vredi pokušati, ali bez velikih očekivanja

Pošto je reč o jednostavnom, prirodnom i praktično besplatnom triku, kora od krastavca može biti korisna kao dodatna zaštita tokom boravka na otvorenom.

Ipak, najbolji način da smanjite prisustvo osa i dalje je održavanje dvorišta i terase čistim, bez ostataka hrane i slatkih napitaka koji ih najviše privlače.