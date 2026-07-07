Zebra, odnosno dan-noć zavese, poslednjih godina postale su jedan od najpopularnijih izbora za uređenje doma. Zahvaljujući dvostrukom platnu i praktičnom mehanizmu, omogućavaju jednostavno regulisanje količine svetlosti u prostoriji.

Iako mnogi misle da zahtevaju posebno održavanje, zebra zavese se vrlo lako čiste – pod uslovom da se izbegnu greške koje mogu oštetiti platno i mehanizam.

Zebra zavese ne peru se u veš-mašini

Za razliku od klasičnih zavesa, zebra zavese nije potrebno skidati sa mehanizma niti prati u veš-mašini ili pod mlazom vode.

Takav način čišćenja može:

deformisati platno,

oštetiti mehanizam,

skratiti vek trajanja zavese.

Zbog toga proizvođači preporučuju isključivo površinsko čišćenje.

Dovoljna je vlažna krpa od mikrofibera

Najjednostavniji i najbezbedniji način održavanja jeste brisanje mekanom krpom od mikrofibera, blago nakvašenom običnom vodom.

Pri tome treba izbegavati:

agresivna sredstva za čišćenje,

sredstva na bazi rastvarača,

abrazivne sunđere i grube četke.

Nežno brisanje dovoljno je da ukloni prašinu i većinu svakodnevnih nečistoća.

Prvo očistite mehanizam

Pre nego što obrišete platno, preporučuje se da očistite spoljne delove mehanizma i lančić kojim se zavesa podiže i spušta.

Kod kvalitetnijih modela ovi delovi su uglavnom izrađeni od aluminijuma ili kvalitetne plastike, pa se lako održavaju i nakon jednog brisanja ponovo izgledaju uredno.

Kako pravilno očistiti platno?

Postupak je veoma jednostavan:

Spustite zavesu do kraja. Vlažnom krpom nežno prebrišite celu površinu. Nemojte jako pritiskati platno. Ostavite zavesu spuštenu dok se prirodno ne osuši.

Nema potrebe za ispiranjem vodom niti za sušenjem fenom ili drugim uređajima.

Da li su potrebna jaka sredstva za čišćenje?

U većini slučajeva nisu.

Kvalitetne zebra zavese često su izrađene od materijala koji:

odbija prašinu,

sporije upija neprijatne mirise,

lakše se održava od klasičnih tekstilnih zavesa.

Zbog toga je redovno brisanje vlažnom krpom sasvim dovoljno da zavese dugo ostanu čiste i očuvaju svoj izgled.

Kako da zebra zavese što duže izgledaju kao nove?

Redovno uklanjanje prašine i povremeno brisanje vlažnom krpom najbolji su način održavanja. Izbegavanje pranja u veš-mašini, potapanja u vodu i upotrebe agresivnih hemikalija pomoći će da platno i mehanizam ostanu u dobrom stanju godinama.