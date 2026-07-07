Zebra, odnosno dan-noć zavese, poslednjih godina postale su jedan od najpopularnijih izbora za uređenje doma. Zahvaljujući dvostrukom platnu i praktičnom mehanizmu, omogućavaju jednostavno regulisanje količine svetlosti u prostoriji.
Iako mnogi misle da zahtevaju posebno održavanje, zebra zavese se vrlo lako čiste – pod uslovom da se izbegnu greške koje mogu oštetiti platno i mehanizam.
Zebra zavese ne peru se u veš-mašini
Za razliku od klasičnih zavesa, zebra zavese nije potrebno skidati sa mehanizma niti prati u veš-mašini ili pod mlazom vode.
Takav način čišćenja može:
- deformisati platno,
- oštetiti mehanizam,
- skratiti vek trajanja zavese.
Zbog toga proizvođači preporučuju isključivo površinsko čišćenje.
Dovoljna je vlažna krpa od mikrofibera
Najjednostavniji i najbezbedniji način održavanja jeste brisanje mekanom krpom od mikrofibera, blago nakvašenom običnom vodom.
Pri tome treba izbegavati:
- agresivna sredstva za čišćenje,
- sredstva na bazi rastvarača,
- abrazivne sunđere i grube četke.
Nežno brisanje dovoljno je da ukloni prašinu i većinu svakodnevnih nečistoća.
Prvo očistite mehanizam
Pre nego što obrišete platno, preporučuje se da očistite spoljne delove mehanizma i lančić kojim se zavesa podiže i spušta.
Kod kvalitetnijih modela ovi delovi su uglavnom izrađeni od aluminijuma ili kvalitetne plastike, pa se lako održavaju i nakon jednog brisanja ponovo izgledaju uredno.
Kako pravilno očistiti platno?
Postupak je veoma jednostavan:
- Spustite zavesu do kraja.
- Vlažnom krpom nežno prebrišite celu površinu.
- Nemojte jako pritiskati platno.
- Ostavite zavesu spuštenu dok se prirodno ne osuši.
Nema potrebe za ispiranjem vodom niti za sušenjem fenom ili drugim uređajima.
Da li su potrebna jaka sredstva za čišćenje?
U većini slučajeva nisu.
Kvalitetne zebra zavese često su izrađene od materijala koji:
- odbija prašinu,
- sporije upija neprijatne mirise,
- lakše se održava od klasičnih tekstilnih zavesa.
Zbog toga je redovno brisanje vlažnom krpom sasvim dovoljno da zavese dugo ostanu čiste i očuvaju svoj izgled.
Kako da zebra zavese što duže izgledaju kao nove?
Redovno uklanjanje prašine i povremeno brisanje vlažnom krpom najbolji su način održavanja. Izbegavanje pranja u veš-mašini, potapanja u vodu i upotrebe agresivnih hemikalija pomoći će da platno i mehanizam ostanu u dobrom stanju godinama.
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