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Malo ko zna za ovo: PVC prozori imaju "letnji režim", ovako možete produžiti vek stolarije
Na bočnoj strani krila PVC prozora nalaze se metalni ekscentri (valjci) koji regulišu pritisak krila na gumeni dihtung kada se prozor zatvori
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