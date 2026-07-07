Kada temperature pređu 30 stepeni, većina pokušava da rashladi dom spuštanjem roletni, zatvaranjem prozora i uključivanjem klima-uređaja. Međutim, mnogi ne znaju da pojedini PVC prozori imaju mogućnost sezonskog podešavanja koja može doprineti očuvanju dihtunga i pravilnom funkcionisanju stolarije tokom leta.

Reč je o takozvanom letnjem režimu PVC prozora. Iako ne hladi prostoriju niti može da zameni klima-uređaj, omogućava drugačije naleganje prozorskog krila na dihtung, čime se smanjuje njegovo opterećenje tokom toplih meseci.

Šta je letnji režim PVC prozora?

Na bočnoj strani krila PVC prozora nalaze se metalni ekscentri (valjci) koji regulišu pritisak krila na gumeni dihtung kada se prozor zatvori.

Kod brojnih modela njihov položaj može se promeniti pomoću imbus ključa, odvijača ili klešta, čime se podešava jačina naleganja u skladu sa godišnjim dobom.

Tokom zime preporučuje se jače naleganje kako bi zaptivanje bilo što bolje i kako bi se sprečio prodor hladnog vazduha. Tokom leta pritisak može biti nešto slabiji, što rasterećuje gumene zaptivke.

Zašto se preporučuje tokom toplih meseci?

Visoke temperature utiču i na PVC profile i na gumene dihtunge. Ako su zaptivke dugo izložene maksimalnom pritisku, mogu vremenom izgubiti elastičnost, deformisati se ili očvrsnuti.

Zbog toga proizvođači pojedinih sistema preporučuju sezonsko podešavanje kako bi se:

produžio vek trajanja dihtunga,

sačuvala dobra zaptivenost prozora,

olakšalo zatvaranje i otvaranje stolarije.

Kako da proverite da li vaš prozor ima ovu opciju?

Otvorite prozor i pogledajte bočnu ivicu krila.

Ako primetite okrugle metalne valjke sa urezom, tačkom ili drugom oznakom, postoji mogućnost da vaš PVC prozor podržava podešavanje pritiska.

Međutim, sistemi se razlikuju od proizvođača do proizvođača, pa položaj oznaka i način podešavanja nisu isti na svim modelima. Zato je najbolje konsultovati uputstvo proizvođača ili servisera pre bilo kakvog podešavanja.

Da li letnji režim zaista rashlađuje stan?

Na društvenim mrežama često se mogu pronaći tvrdnje da prebacivanje PVC prozora na letnji režim snižava temperaturu u prostoriji ili smanjuje potrošnju električne energije.

To nije tačno.

Svrha letnjeg režima nije hlađenje doma, već rasterećenje dihtunga i pravilno funkcionisanje stolarije tokom visokih temperatura.

Za prijatniju temperaturu u stanu i dalje su najefikasnije sledeće mere:

spuštanje roletni tokom najtoplijeg dela dana,

provetravanje rano ujutru i uveče,

pravilno korišćenje klima-uređaja.

Podešavanje traje svega nekoliko sekundi

Ako vaš model podržava ovu funkciju, prebacivanje na letnji režim traje vrlo kratko i može doprineti dužem veku trajanja gumenih zaptivki.

Ipak, pre bilo kakvog podešavanja preporučljivo je proveriti uputstvo proizvođača ili se posavetovati sa stručnim licem, kako bi se izbeglo nepravilno podešavanje mehanizma.