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Psihološki test koji otkriva kakva ste osoba: Ono što prvo spasite u haosu govori više nego što mislite
Nemojte mnogo da razmišljate. Prvi odgovor je najiskreniji.
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