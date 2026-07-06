Interesovanje za feng šui poslednjih godina sve je veće, a mnogi veruju da pravilno uređen dom može da donese više harmonije, mira i osećaja blagostanja. Iako ne postoje naučni dokazi da određeni predmeti zaista privlače novac, u kineskoj tradiciji vekovima postoje simboli koji se povezuju sa prosperitetom i finansijskom srećom.

Zašto je crvena boja simbol bogatstva?

U feng šuiju crvena boja predstavlja energiju, sreću, uspeh i obilje. Povezuje se sa elementom vatre, koji simbolizuje snagu, pokret i napredak.

Zato se u mnogim domovima mogu videti crveni detalji poput sveća, lampiona, ukrasnih figurica ili jastuka. Ipak, stručnjaci savetuju da se sa crvenom ne preteruje.

Najbolje je da bude samo akcenat u prostoru, dok ostatak enterijera ostane u neutralnim tonovima kako bi se održala ravnoteža.

U domu ne bi trebalo da "stoji" energija

Jedan od osnovnih principa feng šuija jeste da energija treba slobodno da cirkuliše. Zbog toga se preporučava da prostor ne bude pretrpan stvarima, već prozračan i uredan.

Kao simboli prosperiteta često se koriste slike cveća, riba ili drugi dekorativni elementi koji unose osećaj života i kretanja.

Zašto mnogi kače vetrena zvona?

Metalna vetrena zvona jedan su od najpoznatijih feng šui simbola.

Prema ovom učenju, ako se ulazna vrata nalaze tačno naspram prozora, energija prebrzo prolazi kroz prostor. Vetreno zvono, postavljeno između vrata i prozora ili pored prozora, simbolično usporava taj tok i pomaže da se energija duže zadrži u domu.

Biljke kao simbol rasta

Žive biljke imaju posebno mesto u feng šuiju jer predstavljaju razvoj, obnovu i nove prilike.

Osim što oplemenjuju prostor i prečišćavaju vazduh, smatra se da unose pozitivnu energiju i podstiču osećaj napretka.

Datumi koje feng šui povezuje sa finansijama

Prema kineskoj astrologiji, 22. i 25. jul smatraju se povoljnim danima za donošenje važnih finansijskih odluka, pokretanje posla, veće kupovine ili ulaganja.

U feng šuiju se često pominje i crveni novčanik, za koji se veruje da simbolično privlači finansijsku sreću.

Važno je naglasiti da ove preporuke predstavljaju deo tradicionalnog kineskog verovanja i nemaju naučnu potvrdu. Za mnoge ljude one su način da urede dom tako da se u njemu osećaju prijatnije, smirenije i organizovanije.