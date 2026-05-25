Čišćenje rerne mnogima je jedan od najneprijatnijih kućnih poslova. Zagorela mast, tvrdokorne fleke i staklo prekriveno tamnim naslagama često zahtevaju sate ribanja i jake hemikalije neprijatnog mirisa.

Ipak, internetom se proširio jednostavan trik koji obećava mnogo lakše čišćenje – i to uz pomoć obične tablete za mašinsko pranje sudova.

Kako funkcioniše trik sa tabletom za sudove?

Za ovu metodu nije vam potrebna mašina za sudove, već samo jedna čvrsta tableta u prahu i malo tople vode.

Važno je da koristite klasičnu kompresovanu tabletu, a ne gel kapsule.

Postupak:

Sipajte malo tople vode u posudu. Kratko umočite ivicu tablete u vodu kako bi omekšala. Koristite tabletu direktno za trljanje zagorelih delova rerne i stakla. Nakon čišćenja površinu prebrišite vlažnom krpom od mikrofibera.

Mnogi tvrde da se masnoća i tvrdokorne naslage skidaju znatno lakše nego uz klasična sredstva za čišćenje.

Zašto ovaj trik daje dobre rezultate?

Tablete za mašinsko pranje sudova sadrže snažne sastojke namenjene razbijanju masnoće, ostataka hrane i proteina sa posuđa.

Pored toga, sama tekstura tablete deluje poput veoma fine abrazivne površine koja uklanja nečistoće bez oštećivanja stakla i emajla rerne.

Upravo zbog toga ovaj metod postao je popularan među ljubiteljima praktičnih trikova za domaćinstvo.

Trik i za masne rešetke iz rerne

Ako su i metalne rešetke pune naslaga masnoće, postoji jednostavno rešenje.

Stavite ih u kadu ili veću posudu, prelijte vrelom vodom i dodajte dve tablete za sudove. Ostavite da odstoje preko noći.

Sutradan bi masnoća trebalo mnogo lakše da se ukloni običnim sunđerom, bez dugotrajnog ribanja.

Važna napomena

Iako mnogi koriste ovaj trik bez problema, preporučuje se da pre čišćenja proverite uputstvo proizvođača rerne kako biste bili sigurni da sredstva za pranje sudova neće oštetiti određene površine ili zaštitne premaze.