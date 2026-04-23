Tokom renoviranja kuće iz 1872. godine, jedan muškarac je pronašao skrivenu poruku koju je pre skoro pola veka ostavila devojčica koja je tu nekada živela.

Ono što je usledilo pretvorilo se u viralnu priču koja je oduševila internet.

Neočekivano otkriće tokom renoviranja

Novi vlasnik kuće, Dakota Mohn, renovirao je staru kuću u selu Green Valley, oko 50 kilometara južno od Peoria u američkoj državi Illinois.

Dok je uklanjao zid u dnevnoj sobi, primetio je neobičan natpis koji je ukazivao da se u zidu krije poruka iz 1975. godine. Radoznalost ga je navela da pažljivo istraži – i ubrzo je pronašao bocu sa rukom pisanom porukom.

Poruka iz prošlosti koja je dirnula sadašnjost

U boci se nalazilo pismo na dve stranice koje je potpisala Stefani Heron, tada 14-godišnja devojčica.

U poruci je opisala svoj život, porodicu i svakodnevicu u tom malom mestu. Spomenula je i tadašnjeg predsednika Gerald Ford, kao i detalje o kući i selu u kojem je živela.

„Kao da je ta devojčica stajala pored nas i pričala svoju priču“, rekao je Mohn, opisujući trenutak kada je pročitao poruku staru skoro 50 godina.

Internet učinio čudo

Nakon što je pronašao poruku, Mohn je odlučio da je podeli na društvenim mrežama, nadajući se da će pronaći osobu koja ju je napisala. Video je ubrzo postao viralan na TikTok i stigao do miliona ljudi.

Na kraju – stigao je i do same autorke.

Ko je danas devojčica iz poruke

Stefani Heron, danas poznata kao Stefani Poit, ima 61 godinu i živi u New York City. Udata je i ima petoro dece.

Kada je videla svoju poruku iz mladosti, bila je potpuno zatečena.

„Bila sam u šoku. Iskreno, potpuno sam zaboravila na to. Život ide dalje, ali ovo je dirnulo toliko ljudi“, rekla je ona.

Dodala je i da joj se javljaju ljudi koji je pamte iz detinjstva, ali i nastavnici koji žele da inspirišu decu da ostave slične poruke za buduće generacije.

Ova neobična priča pokazuje kako mali gest iz prošlosti može, decenijama kasnije, spojiti ljude i izazvati emocije širom sveta. Jedna skrivena poruka pretvorila se u podsetnik koliko su uspomene i ljudske priče bezvremenske.