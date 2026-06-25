Mnogim ljudima je problem da utonu u san i ostanu budni kada su temperature visoke.

Iako mnogi savetuju uključivanje ventilatora, njegova buka može smetati tokom spavanja, a povećava i potrošnju struje, što dovodi do većih računa. Takođe, mnogi ljudi ne žele ventilatore u spavaćoj sobi jer mogu cirkulisati prašinu ili polen, što prostor čini zagušljivim.

Tim stručnjaka iz Centra za održivu energiju (CSE) podelio je načine kako rashladiti spavaću sobu bez ventilatora tokom vrućina. Jedan od ključnih trikova za održavanje hladnog okruženja noću zahteva nešto tako jednostavno kao što je čaršav (plahta).

Stručnjakinja za energetiku Kejti Bel preporučuje da se odustane od pokrivača i umjesto njega koristi obična plahta. Međutim, postoji jedan trik koji preporučuje.

Ona kaže da voli da čaršav prvo natopi vodom, dobro ga iscedi, a zatim ga koristi kao pokrivač tokom velikih vrućina.

„Ništa drugo što sam isprobala ne deluje bolje za dobar san na vrućini.“

Ovaj trik snižava telesnu temperaturu i olakšava uspavljivanje. Važno je da plahta ne bude mokra, nego samo vlažna.Može se staviti i u mašinu za centrifugu kako bi bila vlažna, ali ne i mokra.

Takođe se može okačiti vlažna plahta ispred prozora kako bi se dodatno rashladila prostorija. Tokom dana sunčeva svjetlost zagreva vazduh blizu prozora, a ta toplota se noću zadržava u prostoriji ako se zavese zatvore, piše Express.