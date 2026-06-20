Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika tokom najtoplijeg dela dana može imati potpuno suprotan efekat.

Umesto da rashladite prostorije, otvaranjem prozora dok je napolju toplije nego unutra zapravo unosite dodatnu toplotu i ubrzavate zagrevanje doma.

Otvaranje prozora po najvećoj vrućini je velika greška

Prema mišljenju stručnjaka, najveća greška koju ljudi prave jeste držanje prozora i vrata otvorenim tokom celog dana.

Kada je spoljašnja temperatura viša od unutrašnje, vreo vazduh ulazi u prostorije, dok zidovi, podovi i nameštaj upijaju toplotu i kasnije je satima oslobađaju. Zbog toga dom postaje još topliji, a osećaj sparine izraženiji.

Zlatno pravilo glasi: prozore treba otvarati samo kada je napolju hladnije nego u kući.

Kako da sačuvate prijatnu temperaturu u stanu

Stručnjaci preporučuju takozvanu strategiju „zaključavanja i ispiranja“ prostora.

Tokom perioda između 10 i 18 časova poželjno je držati zatvorenim prozore, vrata, roletne i zavese na stranama koje su direktno izložene suncu. Na taj način sprečava se ulazak toplote i čuva se hladniji vazduh u prostorijama.

Posebnu pažnju treba obratiti na zastakljene terase, lođe i zimske bašte, jer se u njima temperatura može popeti i iznad 40 stepeni. Zato je važno da budu izolovane od ostatka stana tokom najtoplijeg dela dana.

Kada je idealno vreme za promaju?

Pravo vreme za provetravanje nastupa tek nakon zalaska sunca, kada temperatura napolju počne da opada.

Tada je preporučljivo širom otvoriti prozore i napraviti takozvanu unakrsnu promaju otvaranjem prozora na suprotnim stranama stana ili kuće. Na taj način hladniji noćni vazduh izbacuje toplotu koja se nakupila tokom dana.

Ova metoda posebno pomaže da se rashlade spavaće sobe i obezbedi prijatniji san tokom vrelih letnjih noći.

Dodatni trikovi za rashlađivanje doma

Osim pravilnog provetravanja, stručnjaci savetuju i da tokom dana što manje koristite uređaje koji proizvode toplotu, poput rerne ili mašine za sušenje veša.

Ako koristite ventilator, dodatni efekat hlađenja možete postići tako što ćete ispred njega postaviti posudu sa ledom. Tako će vazduh koji kruži prostorijom biti primetno hladniji.