Visoke temperature često znače duže uključenu klimu, veću potrošnju električne energije i potragu za svakim mogućim načinom da se stan učini prijatnijim. Ipak, pre nego što pomislite da su jedina rešenja novi prozori ili jače hlađenje, proverite jednu funkciju koju mnogi vlasnici PVC stolarije zanemaruju.

Mnogi PVC prozori imaju mogućnost podešavanja poznatu kao letnji i zimski režim.

Ova opcija omogućava da se način prianjanja prozorskog krila prilagodi vremenskim uslovima. Pravilnim podešavanjem moguće je smanjiti nepotrebno opterećenje na delove prozora i pomoći da stolarija duže ostane funkcionalna.

Kako funkcioniše podešavanje PVC prozora?

Na bočnoj strani prozorskog krila, u delu gde se nalazi mehanizam za zaključavanje, postavljeni su mali metalni elementi koji regulišu pritisak između krila i gume za zaptivanje.

Njihova uloga je da odrede koliko snažno prozor naleže na okvir kada se zatvori. Položaj ovih elemenata može se promeniti, čime se menja način rada prozora u različitim uslovima.

Tokom hladnijih meseci obično se koristi jače naleganje. Tada prozor čvršće pritiska zaptivnu gumu, što pomaže da se smanji prolazak hladnog vazduha i gubitak toplote iz prostorije.

Tokom toplijih perioda često se koristi blaže podešavanje. Tada pritisak na gumu nije maksimalan, što može pomoći da materijali manje trpe opterećenje kada se zbog visokih temperatura šire.

Zašto je važno promeniti podešavanje tokom leta?

PVC materijali i gume za zaptivanje menjaju svoje osobine pod uticajem temperature. Kada su izloženi velikoj toploti, prirodno dolazi do širenja materijala.

Ako prozor mesecima ostane podešen na najjači pritisak, zaptivna guma može biti nepotrebno opterećena. Vremenom može izgubiti elastičnost, postati tvrđa ili početi slabije da naleže.

Posledica toga može biti lošije dihtovanje u budućnosti, veći gubici energije i potreba za ranijom zamenom pojedinih delova.

Kako proveriti i podesiti prozor?

Promena položaja najčešće ne zahteva posebno znanje niti komplikovane radove.

Dovoljno je otvoriti prozor i pogledati njegovu bočnu ivicu. Na njoj se obično nalaze mali metalni valjci ili elementi sa oznakom u obliku linije ili tačke.

Položaj oznake pokazuje trenutno podešavanje. Ako želite blaži letnji položaj, potrebno je okrenuti element prema odgovarajućem položaju predviđenom za vaš model prozora.

Nakon podešavanja zatvorite prozor i proverite kako se ručka pomera. Ako se zatvaranje odvija lakše i bez prevelikog otpora, moguće je da je pritisak pravilno smanjen.

Ovaj mali postupak može biti koristan deo redovnog održavanja PVC stolarije. Pravilno podešeni prozori ne znače automatski hladniji stan bez klime, ali mogu doprineti boljem korišćenju energije i očuvanju prozora kroz godine, piše Kurir.