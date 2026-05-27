Kuhinjska aluminijumska folija mogla bi da bude jednostavno i jeftino rešenje za rashlađivanje doma tokom velikih vrućina, tvrde stručnjaci.

Našu zemlju, ali i veliki deo Evrope, zahvatile su ekstremno visoke temperature, a meteorolozi najavljuju da će se toplotni talas nastaviti i narednih dana. Zbog toga mnogi građani traže načine da rashlade stan ili kuću bez dodatnih troškova za električnu energiju.

Pošto ventilatori ne snižavaju stvarnu temperaturu u prostoriji, dok klima-uređaji troše dosta struje, sve više ljudi okreće se praktičnim i povoljnim trikovima za rashlađivanje doma.

Zašto aluminijumska folija može da pomogne

Stručnjaci tvrde da obična kuhinjska aluminijumska folija može pomoći da prostorije ostanu prijatnije i hladnije tokom dana.

Preporuka je da se folija postavi preko prozora koji su najviše izloženi direktnom sunčevom svetlu.

Kada sunčevi zraci prolaze kroz staklo, toplota se zadržava unutar prostorije, slično efektu staklene bašte. Aluminijumska folija reflektuje sunčevu svetlost nazad ka spolja i tako sprečava dodatno zagrevanje prostora.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da mnogi prave istu grešku prilikom postavljanja.

Veoma je važno da se aluminijumska folija postavi sa spoljne strane prozora, a ne iznutra, kako bi se sprečilo prekomerno zagrevanje stakla.

Postoje i drugi trikovi za rashlađivanje doma

Jedan od najčešćih saveta jeste držanje zavesa spuštenim tokom dana, dok se prozori otvaraju tek uveče kada temperatura padne. Ipak, stručnjaci ističu da aluminijumska folija mnogo efikasnije odbija sunčeve zrake od obične tkanine.

Zanimljivo je da se aluminijumska folija koristi i tokom zime, kada se postavlja iza radijatora kako bi reflektovala toplotu nazad u prostoriju.

Njena prednost je i to što nije toksična, a ima veoma visoku tačku topljenja — čak oko 660 stepeni, pa nema opasnosti da se istopi na suncu.

Kako još možete rashladiti kuću tokom toplotnog talasa

Stručnjaci preporučuju i nekoliko dodatnih trikova koji mogu pomoći da temperatura u domu bude prijatnija:

otvarajte prozore i vrata samo uveče ili rano ujutru kada je vazduh hladniji

tokom dana držite prozore i zavese zatvorenim

postavite posude sa vodom u prostorije kako bi isparavanje rashlađivalo vazduh

koristite sobne biljke koje oslobađaju vlagu i prirodno hlade prostor

isključujte uređaje koje ne koristite jer i oni stvaraju dodatnu toplotu

telefone i druge uređaje punite tokom noći

koristite LED sijalice koje emituju manje toplote od klasičnih sijalica

Stručnjaci ističu da čak i male promene mogu napraviti veliku razliku tokom tropskih dana, uz znatno manju potrošnju električne energije.