Kako se Srbija priprema za novi talas visokih temperatura, stručnjaci upozoravaju da bi toplije vreme moglo da dovede i do povećanog prisustva insekata u domaćinstvima. Problem je posebno izražen tokom večernjih sati, kada građani otvaraju prozore kako bi rashladili prostorije.

Iako provetravanje donosi osveženje nakon vrelog dana, ono istovremeno povećava mogućnost da u stanove i kuće uđu različiti insekti, ali i paukovi. Oni najčešće pronalaze put kroz otvore oko prozora, pukotine u zidovima i druge sitne prolaze.

Beli luk kao prirodna zaštita od insekata

Zbog toga stručnjaci savetuju da se na vreme preduzmu jednostavne mere zaštite, naročito u periodima kada se očekuju temperature iznad 30 stepeni.

Jedna od prirodnih metoda koja se često preporučuje jeste korišćenje jakih mirisa koji mogu da odbiju insekte. Prema navodima stručnjaka, pauci ne podnose intenzivne mirise jer im oni otežavaju orijentaciju i kretanje.

Upravo zbog toga se beli luk često navodi kao prirodni repelent. Njegov karakterističan i snažan miris može doprineti tome da insekti i pauci izbegavaju prostorije u kojima se koristi.

Kako napraviti sprej od belog luka

Priprema ovog prirodnog sredstva je veoma jednostavna. Potrebno je nekoliko čenova belog luka staviti u bocu sa raspršivačem, po želji ih prethodno blago izgnječiti, a zatim dodati vodu.

Dobijenom mešavinom preporučuje se prskanje uglova prostorija, okvira prozora i mesta na kojima su insekti ranije primećeni.

Na taj način može se smanjiti verovatnoća njihovog ulaska u dom tokom toplih letnjih dana.

Postoje i prijatnije alternative

Ipak, beli luk nije omiljeno rešenje za sve ukućane, jer njegov miris može dugo da se zadržava u prostoru.

Zbog toga se kao alternativa preporučuju i drugi prirodni preparati. Među najčešće pominjanim su limun i limeta, kao i eterična ulja peperminta i eukaliptusa.

Njihovi osvežavajući mirisi mogu pomoći u odvraćanju insekata, a istovremeno ostavljaju prijatniju aromu u domu, što ih čini popularnim izborom tokom letnjih meseci.