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Poprskajte prozore ovom kuhinjskom namirnicom i rešite se muke koju ima cela Srbija
Dobijenom mešavinom preporučuje se prskanje uglova prostorija, okvira prozora i mesta na kojima su insekti ranije primećeni
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