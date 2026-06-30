Lima je proglašena za svetsku gastronomsku prestonicu 2026. godine prema najnovijoj Time Out listi, u kojoj je učestvovalo više od 24.000 ljudi širom sveta.

Uzbudljiva destinacija za ljubitelje hrane

Ova peruanska metropola zauzela je prvo mesto zahvaljujući izuzetno bogatoj gastronomskoj sceni, vrhunskim restoranima i svežem talasu inovativnih kuvara koji je čine jednom od najuzbudljivijih destinacija za ljubitelje hrane danas.

Svake godine Time Out objavljuje definitivnu rang listu najboljih gradova za jelo na svetu, na osnovu rezultata ankete među stanovnicima gradova širom planete, a uz podršku stručnog panela kritičara i urednika hrane. Cilj je da se oda počast kuvarima, restoranima, pijacama i tezgama hrane koje hrane grad, i da se proslave sve inovativne stvari koje se trenutno dešavaju u kuhinjama naših gradova.

Na vrhu liste Time Out-ovih najboljih gradova za hranu sa Intrepid Travel ove godine je Lima.

U Limi se nalazi najbolji restoran na svetu

Nije teško shvatiti zašto je grad dobio ovo priznanje. Peruanska prestonica ima reputaciju da ugosti ozbiljne kulinarske talente – trenutno je dom najboljeg restorana na svetu u Maidu, a nekoliko drugih mesta nalazi se na najnovijoj listi 50 najboljih na svetu.

U kvartu Baranko u Limi nedavno je Rodrigo Fernandini otvorio svoj prvi vodeći lokalni restoran. Preporuka je i da posetite malu poslastičarnicu El Pregon de las Onse.

Inače, Lima nudi izuzetno raznovrsnu kuhinju koja spaja tradiciju i različite kulturne uticaje.

Najpoznatija jela u Peruu

Najpoznatije jelo je ceviche, sveža riba marinirana u soku limete sa lukom i čilijem, koje se smatra simbolom peruanske gastronomije. Tu je i lomo saltado, sočno goveđe meso prženo sa povrćem i soja sosom, koje predstavlja spoj peruanske i kineske kuhinje.

Ljubitelji blažih ukusa često biraju ají de gallina, kremasto jelo od piletine u blagom sosu od žute paprike, dok je causa limeña zanimljiv hladni složenac od krompira i različitih nadjeva poput tune ili piletine. Na ulicama Lime mogu se probati anticuchos, popularni ražnjići sa roštilja, a uz more je čest izbor i arroz con mariscos, pirinač sa obiljem morskih plodova.

Za kraj, nezaobilazni su i deserti poput picaronesa i suspiro a la limeña, kao i čuveni koktel pisco sour koji zaokružuje gastronomski doživljaj grada.

Top 5 gastronomskih destinacija

Lista 5 najboljih gradova za hranu trenutno, prema magazinu Time Out:

Lima, Peru

Bangkok, Tajland

Meksiko Siti, Meksiko

London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Barselona, Španija