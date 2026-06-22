Neobična nesreća dogodila se u blizini Nacionalnog parka Jeloustoun u SAD.

Područje puno uznemirenih rojeva pčela

Fotografije sa mesta nesreće na autoputu, prikazuju kamion prevrnut na bok dok su se hiljade oštećenih košnica rasule po kolovozu. Situacija je ubrzo postala opasna jer su se uznemireni rojevi pčela proširili okolnim područjem.

Zamenik šerifa okruga Galatin, koji je usmeravao saobraćaj oko mesta nesreće, zadobio je čak devet uboda pčela tokom intervencije.

Košnice su se rasule duž autoputa

Dalton Brodus iz Vest Jeloustouna u Montani izjavio jeda su pčele počele da napadaju njegovo vozilo kada se zaustavio u blizini mesta nesreće.

Na lice mesta ubrzo su stigla vozila hitnih službi, dva šlep-kamiona i pčelar u zaštitnom odelu kako bi procenili štetu i započeli spasavanje košnica.

Pčelar i investitor iz Šajena, Majkl Džordan, nakon pregleda snimaka sa mesta događaja, ocenio je da je reč o „razornom gubitku“.

– Po onome što se vidi, rekao bih da je moguće spasiti između 40 i 50 odsto tereta. Košnice su rasute duž veoma duge deonice puta, pa pretpostavljam da ih čeka najmanje trodnevna akcija sanacije – rekao je Džordan.

Nesreća je uzrokovala zastoj

Iako je autoput ostao otvoren za saobraćaj, nadležni upozoravaju vozače da očekuju zastoje i posebne mere regulacije saobraćaja dok traje uklanjanje posledica nesreće.

Prema Džordanovim rečima, jedna košnica može da sadrži između 75.000 i 125.000 pčela. Vrednost jedne takve košnice iznosi oko 500 dolara, dok prihod od proizvodnje meda može da dostigne i 2.000 dolara.

– U jednom kamionu može da se prevozi i do 1.000 takvih košnica – objasnio je on.

Džordan ima iskustva sa sličnim situacijama, jer je ranije učestvovao u spasavanju košnica nakon saobraćajne nesreće na autoputu Interstate 80 kod Arlingtona.

Ogroman finansijski gubitak

Kako ističe, prva četiri sata nakon nesreće su presudna.

– Vozači, osiguravajuće kuće i vlasnici pčelinjih zajednica moraju brzo da se usaglase oko narednih koraka. Na terenu mora da postoji osoba koja koordinira čitavom operacijom, a komunikacija je ključna – rekao je.

Oporavak nakon ove nesreće dodatno komplikuje činjenica da se dogodila unutar područja nacionalnog parka. Zbog toga će transportna kompanija, osiguravači i vlasnici košnica verovatno morati tesno da sarađuju sa upravom Nacionalnog parka, koja može da uvede dodatne zahteve ili kazne povezane sa incidentom.

– Ovo će biti ogroman finansijski gubitak, i to ne samo zbog oštećene imovine. Ako proces sanacije potraje predugo, postoji rizik da izgube gotovo sve – upozorio je Džordan, piše Daily Mail.