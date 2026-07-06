Beograd iz godine u godinu privlači sve veći broj stranih turista, a mnogi svoja iskustva dele na društvenim mrežama. Ovoga puta pažnju korisnika privukao je britanski par koji je prvi put boravio u Srbiji i svoje utiske zabeležio u videu objavljenom na Jutjubu.

Sem i Ejmi, autori popularnog kanala "Two Drifters", tokom posete obišli su najpoznatije beogradske znamenitosti, isprobali tradicionalnu hranu i piće, a svojim iskrenim komentarima izazvali su brojne reakcije.

Prvo iznenađenje – besplatan gradski prevoz

Na samom početku putovanja priznali su da su dugo želeli da posete Beograd, ali da nisu znali šta mogu da očekuju. Prijatno ih je iznenadila činjenica da je gradski javni prevoz besplatan.

"Prvi utisak? Upravo smo stigli u pešačku zonu u Beogradu autobusom. Nismo ni znali da je javni prevoz potpuno besplatan", rekao je Sem.

Ejmi je dodala da tako nešto do sada nisu videli ni u jednom gradu koji su posetili.

Srpska kafa ih osvojila, ratluk ih zbunio

Šetajući centrom Beograda primetili su da su bašte kafića pune gostiju, pa su zaključili da je ispijanje kafe važan deo svakodnevnog života u Srbiji.

Odlučili su da probaju domaću kafu, koja ih je oduševila.

"Deluje da ljudi ovde dan započinju kafom i cigaretom. Želeli smo da probamo poznatu srpsku kafu. Veoma je slična turskoj, služi se u bakarnoj posudi i sami sipate u šoljicu", rekao je Sem.

Ejmi je odmah nakon prvog gutljaja ocenila:

"Baš je jaka, ali odlična. Deset od deset."

Uz kafu su dobili i ratluk, ali u početku nisu znali šta je u pitanju.

"Dobili smo malu roze kocku prekrivenu šećerom. Liči na turski ratluk, ali nismo bili sigurni šta je", rekao je Sem.

"U Srbiji je gotovo nemoguće biti vegan"

Tokom obilaska grada svratili su i u jednu pekaru kako bi probali lokalne specijalitete. Tamo su saznali zanimljiv detalj o ishrani u Srbiji.

"Rekli su nam da je ovde gotovo nemoguće biti vegan. Ne samo zbog mesa, već zato što ljudi uz doručak gotovo uvek piju jogurt, umesto da ga koriste kao preliv za hranu, kao što je to slučaj u Velikoj Britaniji", ispričao je Sem.

Rakija nije ispunila očekivanja

Britanski par odlučio je da proba i rakiju, tradicionalno srpsko piće. Izabrali su rakiju od šljive i kajsije, ali prvi utisci nisu bili isti.

Ejmi nije bila oduševljena.

"Ovo je baš jako. Ako popijem celu čašicu, biće mi muka. Definitivno nije za mene."

Sem je imao nešto blaži stav.

"Mislim da ukus postaje bolji što je više pijete. Zanimljivo nas je da li se rakija pije samo u posebnim prilikama ili je deo svakodnevice."

Kalemegdan ih je najviše impresionirao

Tokom obilaska prestonice posetili su Knez Mihailovu ulicu i Kalemegdan, koji je na njih ostavio najjači utisak.

Posebno ih je fascinirao pogled na ušće Save u Dunav, ali i bogata istorija Beogradske tvrđave.

"Ovo je zaista prelepo mesto. Tvrđava je kroz istoriju više od 40 puta rušena i obnavljana, pa predstavlja pravi svedok burne prošlosti. Pogled odavde je neverovatan", rekao je Sem.

"Beograd je mnogo lepši nego što smo očekivali"

Na kraju videa Sem i Ejmi priznali su da je srpska prestonica premašila sva njihova očekivanja.

"Beograd je mnogo lepši i življi nego što smo mislili."

Dodali su i da smatraju da bi Beograd trebalo mnogo češće da se nalazi na listi evropskih destinacija koje strani turisti obilaze, posebno oni koji žele da upoznaju autentičnu atmosferu i drugačiju stranu Evrope, van najposećenijih turističkih centara.