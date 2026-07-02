Naoružan samo bandanom i golim rukama, 42-godišnji Klarens Čua spašava pčele, stavljajući cela gnijezda u drvene kutije i premještajući ih na sigurna mesta, često u svoje dvorište.

“Ono što mi se kod njih sviđa je to što, ako ih poštuješ i ne pretiš im, skroz su ok kada im ulaziš u prostor”, rekao je Čua.

Kada stanovnici tropskog Singapura otkriju da se pčele gnezde u kućama, najčešće zovu specijalizovane kompanije koje ih u par minuta unište za cijenu od 60 do 100 dolara.

Ali, Čua je mnogo njih uvjerio da mu dopuste da ih premesti za oko 50 dolara.

U posljednjih šest godina, godišnje u proseku premesti stotinjak kolonija, što znači da je do sad spasao šest milijuna pčela.

Premešta celu koloniju čuvajući maticu, radilice i potomstvo. Ipak, bilo je i teških situacija.

Jednom je pokušao da spase roj, za koji je pretpostavio da su poslušne pčele na ivici stambene zgrade, koje su ga umesto toga napale. Za 30 sekundi koliko mu je bilo potrebno da otkopča pojas i pobegne, uboden je oko 100 puta.

„To me je zaista naučilo da ne potcenjujem prirodu“, rekao je, dodajući da se i dalje približava gnezdima bez odela za pčele kako bi bolje procenio njihovo raspoloženje.

Čua se zalaže za spasavanje pčela na društvenim mrežama. Video snimci njegovih poduhvata, privukli su oko 20.000 pratilaca

Čua je premestio pčele sa različitih egzotičnih mesta, od “kućica za duhove predaka” u stanovima do avionskih motora. Danas njegove usluge sve više traže lokalni mesni odbori koji upravljaju stanovima u kojima živi 80 posto stanovnika Singapura, piše Yahoo.