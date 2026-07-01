Ubod ose ili pčele može da izazove bol, crvenilo, otok i neprijatan svrab koji potraju satima. Zbog toga se svakog leta dele brojni kućni trikovi za ublažavanje simptoma, a jedan od najpoznatijih jeste stavljanje navlažene tablete aspirina na mesto uboda.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da za ovu metodu nema dovoljno kvalitetnih naučnih dokaza koji potvrđuju njenu efikasnost, pa je treba posmatrati isključivo kao narodni savet, a ne kao dokazano medicinsko rešenje.

Šta prvo treba uraditi nakon uboda?

Ako vas je ubola pčela, najvažnije je da što pre uklonite žaoku, jer ona nastavlja da ispušta otrov nekoliko trenutaka nakon uboda. Najbolje je da je pažljivo sastružete noktom ili ivicom platne kartice, umesto da je hvatate pincetom ili prstima, kako ne biste istisnuli dodatni otrov.

Kod ose žaoka uglavnom ne ostaje u koži, pa ovaj korak najčešće nije potreban.

Nakon toga mesto uboda operite vodom i sapunom, a zatim stavite hladnu oblogu ili led umotan u krpu na 10 do 20 minuta kako biste smanjili otok i bol.

Da li aspirin može da pomogne?

Pojedini pčelari i ljubitelji prirodnih metoda preporučuju da se navlažena tableta aspirina ili andola prisloni na mesto uboda.

Teorija je da acetilsalicilna kiselina može lokalno da ublaži upalu, ali medicinske smernice ovu metodu ne navode kao standardnu prvu pomoć. Osim toga, aspirin može da izazove iritaciju kože kod osetljivih osoba, pa ga ne treba koristiti ako ste alergični na ovaj lek ili imate oštećenu kožu.

Za ublažavanje svraba i otoka stručnjaci češće preporučuju hladne obloge, antihistaminske gelove ili, po potrebi, lekove koje savetuje lekar ili farmaceut.

Kada ubod postaje opasan?

Kod većine ljudi ubod izaziva samo lokalnu reakciju koja prolazi za jedan do dva dana.

Međutim, hitnu medicinsku pomoć treba potražiti ako se jave:

otežano disanje;

oticanje jezika, usana ili grla;

stezanje u grudima;

vrtoglavica ili gubitak svesti;

ubrzan pad krvnog pritiska;

više uboda odjednom, posebno kod dece ili starijih osoba.

Osobe koje znaju da su alergične na ubode pčela ili osa trebalo bi da sa sobom uvek nose autoinjektor adrenalina, ukoliko im je propisan.

Kako ublažiti simptome kod blagih reakcija?

Kod uobičajenih lokalnih reakcija mogu pomoći:

hladna obloga ili led umotan u tkaninu;

podizanje ruke ili noge ako je ubod na ekstremitetu;

antihistaminski preparati ili gelovi, po preporuci stručnjaka;

izbegavanje češanja kako bi se smanjio rizik od infekcije.

Kako smanjiti rizik od uboda?

Tokom boravka u prirodi izbegavajte naglo mahanje rukama oko osa i pčela, držite hranu i slatke napitke pokrivenim, a pri šetnji livadama nosite zatvorenu obuću.

Većina uboda prođe bez ozbiljnijih posledica, ali ako se pojave znaci alergijske reakcije, ne treba čekati da simptomi prođu sami – hitna medicinska pomoć tada je najvažniji korak.