Dok mnogi s nestrpljenjem očekuju sunčane letnje dane, visoke temperature predstavljaju veliki izazov za biljke u baštama, na terasama i balkonima. Nekoliko dana ekstremne vrućine dovoljno je da lišće požuti, cvetovi opadnu, a biljke koje ste mesecima pažljivo negovali počnu da propadaju.

Mnogi vlasnici bašta iznenade se kada primete da biljke venu iako ih redovno zalivaju. Razlog nije uvek nedostatak vode. Tokom toplotnih talasa zemlja se mnogo brže zagreva, koren trpi dodatni stres, a biljka troši ogromnu količinu energije pokušavajući da se zaštiti od sunca.

Dobra vest je da nekoliko jednostavnih koraka može pomoći da vaše biljke ostanu zdrave i tokom najtoplijih dana leta.

Zalivajte u pravo vreme

Jedna od najčešćih grešaka jeste zalivanje biljaka usred dana, kada sunce najjače prži.

Tada voda brzo isparava, a biljka ne uspeva da iskoristi vlagu na pravi način. Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru, između pet i osam sati, dok je zemlja još hladna i sposobna da upije dovoljnu količinu vode.

Druga dobra opcija je kasno uveče, kada temperature počnu da opadaju.

Stručnjaci savetuju da vodu usmeravate direktno ka zemljištu i korenu, a ne po lišću.

Malčiranje može spasiti koren

Jedan od najefikasnijih trikova koji koriste iskusni baštovani jeste malčiranje.

Malč predstavlja zaštitni sloj organskog materijala koji se postavlja oko biljaka kako bi zadržao vlagu i zaštitio koren od pregrevanja.

Za malčiranje možete koristiti:

pokošenu travu

slamu

suvo lišće

koru drveta

Osim što smanjuje isparavanje vode, malč pomaže da zemlja ostane hladnija čak i tokom najtoplijih dana.

Napravite malo hlada

Biljke koje su izložene direktnom suncu tokom celog dana prve pokazuju znake stresa.

Zbog toga mnogi baštovani tokom leta koriste mreže za senčenje koje smanjuju intenzitet sunčevih zraka, a istovremeno propuštaju dovoljno svetlosti za normalan razvoj biljke.

Posebno su korisne za:

paradajz

papriku

salatu

začinsko bilje

mlade sadnice

Čak i nekoliko stepeni niža temperatura može značajno pomoći biljci da lakše preživi toplotni talas.

Biljke u saksijama zahtevaju posebnu pažnju

Biljke koje rastu u saksijama mnogo su osetljivije od onih posađenih direktno u zemlji.

Zemlja u posudama zagreva se mnogo brže, naročito ako su saksije tamne boje ili napravljene od plastike.

Stručnjaci preporučuju da saksije grupišete jednu pored druge. Na taj način biljke stvaraju povoljniju mikroklimu i međusobno se štite od pregrevanja.

Ako imate mogućnost, najosetljivije biljke tokom leta premestite na mesto koje ima jutarnje sunce, a popodnevni hlad.

Tokom vrućina preskočite đubrenje

Mnogi misle da će dodatna prihrana pomoći biljci da lakše podnese visoke temperature.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da đubrivo tokom ekstremnih vrućina može dodatno opteretiti biljku.

Kada temperature pređu 35 stepeni, biljka ulaže energiju u preživljavanje, a ne u rast. Dodavanje hraniva tada može podstaći razvoj novih izdanaka koje koren neće moći da podrži.

Sa prihranom je bolje sačekati dok ne prođe najtopliji period.

Stari trik sa glinenim saksijama

Ako biljke uzgajate u terakota saksijama, postoji jednostavan način da im pomognete tokom tropskih dana.

Pre najtoplijeg dela dana lagano poprskajte spoljašnju površinu saksije vodom.

Pošto je glina porozna, upiće deo vlage, a njeno kasnije isparavanje stvara prirodan efekat hlađenja koji pomaže da koren ostane na nižoj temperaturi.

Ovaj trik baštovani koriste decenijama tokom julskih i avgustovskih vrućina.

Kako prepoznati da biljka pati zbog sunca?

Obratite pažnju na sledeće simptome:

žuto lišće

smeđe ili bele fleke na listovima

uvijanje listova

opadanje cvetova

uvenuće uprkos redovnom zalivanju

Što ranije reagujete, veće su šanse da se biljka oporavi bez trajnih posledica.

Nekoliko jednostavnih poteza pravi veliku razliku

Visoke temperature ne moraju da znače kraj za vaše cveće, začinsko bilje ili povrće. Uz pravilno zalivanje, zaštitu korena, malo hlada i izbegavanje nepotrebnog đubrenja, biljke mogu mnogo lakše podneti letnje vrućine.

Dovoljno je nekoliko minuta dodatne pažnje dnevno da vaša terasa, balkon ili bašta ostanu zeleni i puni života čak i tokom najtoplijih dana leta.