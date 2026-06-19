Biljke unose svežinu, boje i prijatnu atmosferu u svaki dom. Ipak, prema pojedinim narodnim verovanjima i feng šui principima, nisu sve biljke podjednako poželjne kada je reč o energiji prostora.

Veruje se da određene vrste cveća mogu doprineti osećaju stagnacije, privlačiti negativnu energiju ili remetiti harmoniju među ukućanima. Iako za takve tvrdnje ne postoje naučni dokazi, mnoga verovanja opstaju generacijama i danas.

Evo koje biljke se najčešće pominju kao nepoželjne u domu:

Suvo cveće

Prema feng šui učenju, suvo cveće simbolizuje završetak jednog životnog ciklusa, stagnaciju i zaustavljen protok energije.

Iako mnogi vole dekoracije od suvog cveća zbog njihovog izgleda i dugotrajnosti, veruje se da ono zadržava energiju prošlosti i otežava dolazak novih prilika.

Zbog toga pristalice feng šuija preporučuju sveže biljke i cveće jarkih boja koje simbolizuju rast, vitalnost i napredak.

Kaktus

Kaktus je jedna od najpopularnijih sobnih biljaka jer ne zahteva mnogo nege. Međutim, prema pojedinim verovanjima, njegove bodlje predstavljaju prepreke, sukobe i napetu energiju.

Posebno se ne preporučuje njegovo držanje:

pored ulaznih vrata,

u dnevnoj sobi,

u spavaćoj sobi.

Veruje se da može doprineti nesuglasicama među ukućanima, narušiti međuljudske odnose i negativno uticati na finansijsku sreću.

Uvele ruže

Ruže su simbol ljubavi, pažnje i lepih emocija, ali samo dok su sveže.

Kada počnu da venu, prema narodnim verovanjima postaju simbol prolaznosti, gubitka i negativne energije. Smatra se da dugo zadržavanje uvelog cveća u domu može doprineti lošem raspoloženju i stvaranju napete atmosfere.

Zbog toga se savetuje da se uvelo cveće ukloni čim izgubi svežinu.

Ljubičasta hortenzija

Iako je među najlepšim ukrasnim biljkama, ljubičasta hortenzija u pojedinim tradicijama nosi simboliku tuge, sete i usamljenosti.

Veruje se da njeno prisustvo u zatvorenom prostoru može negativno uticati na porodičnu harmoniju i emotivnu ravnotežu ukućana.

Zbog toga je neki ljubitelji feng šuija izbegavaju u enterijeru, dok je radije sade u vrtovima i dvorištima.

Šta kaže stvarnost?

Važno je napomenuti da su ova tumačenja zasnovana isključivo na narodnim verovanjima i feng šui tradiciji, a ne na naučnim dokazima.

Bez obzira na simboliku koja im se pripisuje, biljke dokazano doprinose lepšem ambijentu, poboljšavaju kvalitet vazduha i pozitivno utiču na raspoloženje mnogih ljudi.

Zato je najvažnije da u svom domu birate biljke koje vam prijaju i u kojima uživate.