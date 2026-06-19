Gest koji je trebalo da pokaže pažnju i džentlmenske manire izazvao je potpuno neočekivanu reakciju na društvenim mrežama.

Popularna američka influenserka Natali Rejnolds objavila je video u kojem njen dečko Zak Huelsman donosi cveće i njoj i njenoj najboljoj prijateljici. Međutim, umesto da pratioci komentarišu romantičan gest, fokusirali su se na jedan detalj koji je pokrenuo brojne teorije.

Video je ubrzo postao viralan i prikupio više od 20 miliona pregleda na TikToku.

Večera koja je privukla pažnju miliona

Na snimku se vidi kako Natali Rejnolds i njena najbolja prijateljica uživaju u večeri u restoranu. Obe su bile elegantno obučene u crno, a atmosfera je delovala opušteno i prijatno.

Iznenađenje je usledilo kada se u restoranu pojavio njen dečko noseći dva buketa crvenih ruža.

Jedan buket poklonio je Natali, a drugi njenoj prijateljici. Na prvi pogled činilo se da je reč o pažljivom gestu kojim je želeo da obraduje obe devojke.

Međutim, korisnici društvenih mreža primetili su nešto što je ubrzo postalo glavna tema komentara.

Zagrljaj koji je pokrenuo raspravu

Nakon što je uručio cveće, Zak je kratko zagrlio svoju devojku, a zatim pružio buket njenoj prijateljici.

Upravo taj trenutak izazvao je najviše reakcija jer su mnogi ocenili da je zagrljaj upućen prijateljici delovao znatno prisnije i srdačnije.

Iako je prijateljica izgledala iskreno iznenađeno poklonom, deo korisnika TikToka smatrao je da govor tela otkriva nešto više od obične ljubaznosti.

Komentari preplavili društvene mreže

Video je za kratko vreme prikupio milione pregleda, lajkova i komentara.

Među najčešćim reakcijama našli su se komentari poput:

„Način na koji je nju čvršće zagrlio...“

„Više nisam siguran ko je ovde devojka.“

„Pogledajte kako ju je pogledao pre nego što joj je dao cveće.“

Pojedini korisnici čak su izdvojili i usporili deo snimka kako bi analizirali govor tela i izraz lica, dodatno podstičući nagađanja.

Par ne reaguje na glasine

Iako su se na internetu pojavile brojne spekulacije o njihovom odnosu, Natali Rejnolds i Zak Huelsman nisu komentarisali navode koji kruže društvenim mrežama.

Par već godinama zajedno kreira sadržaj za internet i često objavljuje snimke iz svakodnevnog života, izazove i trenutke iz svoje veze.

Uprkos nagađanjima korisnika, nastavili su sa redovnim objavama i nisu davali izjave povodom teorija koje su nastale nakon viralnog videa.

Za sada ostaje nejasno da li je u pitanju bio samo nespretno protumačen trenutak ili detalj kojem su korisnici društvenih mreža pridali mnogo veći značaj nego što zaista ima. Jedno je sigurno – nekoliko sekundi snimka bilo je dovoljno da pokrene raspravu koju prate milioni ljudi.