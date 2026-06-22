Peglanje je za mnoge jedan od najnapornijih kućnih poslova, a često oduzima mnogo vremena, naročito kada je odeća puna tvrdokornih nabora. Međutim, stručnjaci za negu veša tvrde da postoji jednostavan trik koji može značajno da smanji gužvanje i olakša ceo proces.

Reč je o takozvanoj „metodi protresanja“, navici koja traje svega nekoliko sekundi, a može da učini da odeća izgleda urednije već nakon sušenja.

Greška koju mnogi prave odmah nakon pranja

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih je odeća veoma izgužvana jeste ostavljanje opranog veša u bubnju mašine satima nakon završetka programa.

Kada mokra odeća dugo stoji zbijena na jednom mestu, na tkanini se stvaraju duboki nabori koje je kasnije teško ukloniti čak i peglom.

Zbog toga stručnjaci savetuju da veš izvadite iz mašine čim se ciklus pranja završi. Dok su vlakna još vlažna, mnogo lakše se vraćaju u svoj prirodni oblik.

Trik koji traje svega nekoliko sekundi

Metoda je veoma jednostavna i ne zahteva nikakva dodatna sredstva.

Svaki komad odeće potrebno je nekoliko puta snažno protresti odmah nakon vađenja iz mašine za pranje veša.

Na taj način vlakna se opuštaju, tkanina se prirodno ispravlja, a veliki deo nabora nestaje još pre nego što odeća počne da se suši.

Ovaj trik može da se primeni na gotovo sve vrste veša – majice, košulje, pantalone, peškire, pa čak i posteljinu.

Odeća se brže suši i izgleda urednije

Stručnjaci preporučuju i da ne pretrpavate mašinu za sušenje veša, kao ni stalak za sušenje.

Kada između komada odeće postoji dovoljno prostora, vazduh ravnomernije cirkuliše kroz tkaninu, što doprinosi bržem sušenju i sprečava nastanak novih nabora.

Prema njihovim rečima, protresanje pomaže da se ukloni višak vlage i razdvoje delovi tkanine koji su se tokom pranja slepili ili zamrsili.

Manje peglanja i manja potrošnja energije

Iako deluje kao beznačajna sitnica, ova jednostavna navika može da donese nekoliko prednosti odjednom.

Osim što odeća ostaje manje izgužvana, vreme sušenja može biti kraće, što doprinosi manjoj potrošnji energije. U mnogim slučajevima potreba za peglanjem biće znatno manja, a pojedini komadi odeće možda neće zahtevati peglu uopšte.

Zato stručnjaci preporučuju da sledeći put, pre nego što okačite veš da se suši, odvojite nekoliko sekundi za ovaj jednostavan trik koji može da vam uštedi mnogo vremena i truda.