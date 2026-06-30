Dramatičan snimak iz drona zabeležio je trenutak kada je velika bela ajkula pratila dvoje ljudi na daskama za veslanje nedaleko od obale Santa Barbare u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Robert Kagan i Kajla Ros boravili su kod roditeljatokom vikenda kada su čuli da je u tom području primećena velika bela ajkula. Zaintrigirani, odlučili su da izađu na more i pokušaju da je pronađu.

Ujak jednog od njih podigao je dron kako bi im pomogao da lociraju ajkulu. Međutim, pošto je nisu uočili, vratili su se ka obali uvereni da su je propustili. Tek kasnije, pregledom snimka iz drona, postalo je jasno da je ogromna ajkula sve vreme bila u njihovoj neposrednoj blizini i da ih je pratila.

„Osećaj je bio mešavina adrenalina i uzbuđenja, ali u jednom trenutku shvatite da je situacija ozbiljna i da verovatno nije trebalo da budemo tamo. Sve je postalo stvarno kada sam ugledao ajkulu“, rekao je Robert Kagan za ABC.

Čim je primetio ajkulu, upozorio je Kajlu.

„Odmah sam joj rekao da sam video ajkulu. Bili smo prestravljeni dok smo se vraćali ka obali“, ispričao je.

Kajla Ros priznala je da u prvi mah nije ni shvatila šta se dešava.

„Rekao mi je da je nešto video, ali ja to nisam primetila jer sam gledala pravo ispred sebe i veslala. Nisam znala šta je video niti koliko je veliko, pa smo se odmah uputili nazad. Bilo je zaista veoma neprijatno“, rekla je ona.

Ovo nije bio jedini susret ljudi i velikih belih ajkula poslednjih nedelja u Kaliforniji. Početkom juna jedna velika ajkula prišla je surferu kod obale mesta Aptos, nedaleko od Santa Kruza.

Stručnjaci upozoravaju da je ove godine zabeležen povećan broj viđenja ajkula duž kalifornijske obale. Smatraju da su neuobičajeno toplo more i početak ciklusa El Ninjo doprineli njihovoj većoj aktivnosti, zbog čega predviđaju „leto puno ajkula“ na plažama Kalifornije, piše Nypost.