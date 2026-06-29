Rakanjel je na mreži X objavila da je na Music Week-u došlo do incidenta i da je devojka izbodena. Ona se pozvala na sopstevenu ćerku koja joj je navodno sve javila

"Dete mi je na Ušću na koncertu i upravo me zove Mamaaa, dva lika izbola dve devojkeeee, došla je policija i hitna," napisala je blokaderka na mrežama.

"Sat vremena posle i dalje nema vesti šta se dešava na Ušću!!!! TV mrtve, portali mrtvi! A deca???" dodal je kasnije.

Music Week ogasio se saopštenjem nakon tvrdnji da se dogodio "težak incidente."

"Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija. Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima," navodi se u saopštenjeu Belgrade Music Week-a.

Na društvenim mremaža objavljen je i snimak na kojem se vidi jedna devojka koja se drži za koleno dok joj dvoje ljudi pomaže.

"Dok jedni prisutni tvrde da je reč o povredi usled uboda, na pojedinim snimcima se čuje i da je devojci "ispalo koleno"," navodi se u objavi.