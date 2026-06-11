Slaganje tanjira jedan na drugi deluje kao najlogičnije i najjednostavnije rešenje za organizaciju kuhinje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika može doprineti bržem habanju posuđa, ali i smanjiti funkcionalnost prostora u kome svakodnevno boravimo.

Iako se većina domaćinstava oslanja na tradicionalne gomile tanjira u kuhinjskim ormarićima, savremena rešenja za skladištenje posuđa nude znatno praktičniji i bezbedniji pristup.

Zašto slaganje tanjira u gomile nije najbolje rešenje?

Kada se tanjiri ređaju jedan na drugi, oni koji se nalaze na dnu nose težinu celog niza. Dugotrajno opterećenje može doprineti nastanku sitnih oštećenja, naročito kod porcelanskog i dekorativnog posuđa.

Pored toga, svakodnevno izvlačenje i vraćanje tanjira stvara trenje između površina, što vremenom može dovesti do ogrebotina i gubitka prvobitnog sjaja.

Kako profesionalci čuvaju posuđe?

U profesionalnim keramičarskim radionicama i prodavnicama posuđa tanjiri se uglavnom odlažu uspravno, slično načinu na koji stoje u mašini za pranje sudova. Takav raspored sprečava direktno trenje između komada i omogućava ravnomernu raspodelu opterećenja.

Sličan sistem lako se može primeniti i kod kuće uz pomoć specijalnih drvenih ili metalnih držača sa pregradama. Svaki tanjir tada ima svoje mesto, pa nema potrebe za podizanjem čitave gomile kako biste došli do onog koji vam je potreban.

Moderna kuhinja sve češće bira fioke umesto ormarića

Jedan od najvećih trendova u savremenom dizajnu kuhinja jeste odlaganje tanjira u duboke fioke sa organizatorima.

Takvo rešenje donosi nekoliko važnih prednosti:

Veća bezbednost – tanjiri se nalaze na nižoj visini, pa je manji rizik od ispadanja i lomljenja.

– tanjiri se nalaze na nižoj visini, pa je manji rizik od ispadanja i lomljenja. Lakše korišćenje – vađenje i odlaganje posuđa postaje jednostavnije, posebno nakon pražnjenja mašine za sudove.

– vađenje i odlaganje posuđa postaje jednostavnije, posebno nakon pražnjenja mašine za sudove. Bolja preglednost – sadržaj fioke je vidljiv na prvi pogled, bez premeštanja drugih komada.

– sadržaj fioke je vidljiv na prvi pogled, bez premeštanja drugih komada. Praktičnost za porodice sa decom – mališani mogu lakše i bezbednije da dođu do svog pribora i tanjira.

Gde odložiti posuđe koje retko koristite?

Svečani servisi, porcelanski kompleti i nasleđeno posuđe koje koristite samo u posebnim prilikama ne moraju zauzimati prostor u svakodnevnoj zoni rada.

Za njih su idealni kredenci, zastakljene vitrine ili više police u ostavi. Na taj način oslobađate prostor za posuđe koje koristite svakog dana, a dragocene komade čuvate od nepotrebnog habanja.

Dodatnu zaštitu mogu pružiti mekane pregrade, zaštitne navlake ili specijalne kutije namenjene čuvanju lomljivog posuđa.

Pravilna organizacija kuhinje ne donosi samo više reda, već produžava vek trajanja posuđa i olakšava svakodnevne obaveze. Zato stručnjaci sve češće preporučuju da se odustane od klasičnih gomila tanjira i usvoje rešenja koja štede prostor i čuvaju omiljene komade od oštećenja.