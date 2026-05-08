Crvene fleke na escajgu nakon pranja u mašini čest su problem koji mnoge zbuni, posebno kada pribor izgleda potpuno čist pre ubacivanja u mašinu. Ipak, uzrok ove pojave uglavnom je jednostavan i lako rešiv.

Reč je o takozvanoj „letećoj rđi“ — sitnim česticama rđe koje se tokom pranja prenose sa oštećenih metalnih delova ili zarđalog posuđa i lepe za escajg i druge sudove.

Odakle dolazi leteća rđa

Najčešći uzrok su zarđali šrafovi, oštećene korpe ili metalni predmeti koji već imaju tragove korozije. Tokom pranja i visoke temperature, sitne čestice rđe šire se kroz mašinu i ostavljaju crvenkaste fleke na priboru za jelo.

Problem mogu izazvati i stari noževi, oštećeno rende ili drugi metalni kuhinjski alati koji se peru zajedno sa ostatkom posuđa.

Zato stručnjaci preporučuju da povremeno proverite unutrašnjost mašine i uklonite sve delove na kojima se pojavila rđa. Oštećen escajg ili posuđe najbolje je prati ručno kako bi se sprečilo dalje širenje korozije.

Jednostavan trik koji može pomoći

Jedan od poznatih trikova za sprečavanje pojave fleka jeste ubacivanje kuglice od aluminijumske folije u korpu za escajg. Veruje se da aluminijum privlači sitne čestice rđe i smanjuje njihovo zadržavanje na priboru.

Pored toga, preporučuje se da mašinu otvorite odmah nakon završetka ciklusa ili da je što pre ispraznite. Na taj način para i vlaga brže izlaze iz unutrašnjosti, pa se smanjuje mogućnost stvaranja novih tragova korozije.

Kako ukloniti fleke sa escajga

Ako su se fleke već pojavile, mogu se ukloniti blagim sredstvima za čišćenje metala ili prirodnim sastojcima poput limunovog soka. Dovoljno je naneti sredstvo na fleku, nežno istrljati i zatim ponovo oprati escajg.

Redovno održavanje mašine i uklanjanje oštećenih metalnih predmeta najefikasniji su način da pribor za jelo ostane čist, sjajan i bez tragova rđe.