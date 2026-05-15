Dok računi za struju i vodu neprestano rastu, mnogi pokušavaju da pronađu način da smanje troškove u domaćinstvu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da veliki broj ljudi svakodnevno pravi istu grešku pri korišćenju mašine za sudove — i zbog toga tokom godine nepotrebno troši mnogo više novca.

Problem nije samo u tome koliko često uključujete mašinu, već i koji program birate.

Jedno dugme može ozbiljno povećati račune

Mnogi korisnici automatski uključuju brze ili intenzivne programe jer veruju da bolje peru sudove.

Međutim, stručnjaci za kućne aparate tvrde da upravo ta navika može značajno povećati potrošnju struje i vode.

Brzi programi rade kraće, ali koriste više temperature i veću količinu energije kako bi što pre završili ciklus pranja.

Intenzivni režimi namenjeni su veoma prljavom posuđu i zagorelim ostacima hrane, ali njihova svakodnevna upotreba često je potpuno nepotrebna.

Eko program je najpotcenjenija opcija

Iako mnogi izbegavaju eko režim jer traje duže, stručnjaci tvrde da je upravo to najštedljivija opcija na mašini.

Eko program koristi:

niže temperature

manje vode

sporije i efikasnije pranje

Zahvaljujući tome, ukupna potrošnja energije može biti znatno manja nego kod brzih i intenzivnih ciklusa.

Za većinu domaćinstava koja peru punu mašinu jednom dnevno ili svaki drugi dan, upravo je eko program najbolji izbor za svakodnevnu upotrebu.

Najčešća greška koju skoro svi prave

Veliki broj ljudi uključuje mašinu i kada nije potpuno puna.

Stručnjaci upozoravaju da upravo više manjih pranja tokom dana nepotrebno povećava račune za struju i vodu.

Mnogo je isplativije:

sačekati da se mašina napuni

pravilno rasporediti posuđe

koristiti program prema stepenu zaprljanosti

izbegavati intenzivne režime bez potrebe

Duže pranje ne znači veću potrošnju

Jedna od najvećih zabluda jeste da duži program automatski troši više struje.

Kod eko režima situacija je potpuno drugačija.

Pošto voda ne mora da se zagreva na veoma visoke temperature, mašina troši manje energije čak i ako ciklus traje duže.

Upravo zato moderne energetske oznake na uređajima uglavnom mere efikasnost tokom eko programa.

Male navike mogu napraviti veliku razliku

Stručnjaci tvrde da male promene u svakodnevnom korišćenju mašine za sudove tokom godine mogu doneti ozbiljnu uštedu.

Pametniji izbor programa, manje nepotrebnih pranja i pravilno korišćenje uređaja mogu značajno smanjiti ukupne račune za struju i vodu — bez odricanja od svakodnevne udobnosti.