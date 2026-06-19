Mnogi ljudi imaju naviku da pribor za jelo u mašinu za sudove slažu uredno i po vrsti – kašike uz kašike, viljuške uz viljuške, noževe posebno. Na prvi pogled to deluje logično i organizovano, ali stručnjaci upozoravaju da upravo takav raspored može biti razlog lošijeg pranja.

Kako objašnjavaju iz kompanije Miele, problem nije u urednosti, već u tome što se na taj način otežava pristup vodi i deterdžentu svim delovima pribora.

„Senka prskanja“ sprečava temeljno pranje

Stručnjakinja Karla Altenau, produkt trener za kućne mašine za sudove u kompaniji Miele, ističe da se preporučuje mešanje pribora, a ne njegovo razvrstavanje po vrstama.

Kako navodi, kada se iste vrste pribora grupišu zajedno, dolazi do takozvanog „spray shadow“ efekta ili „senke prskanja“.

To znači da jedan komad pribora blokira mlaz vode i sprečava da on dopre do drugog, što direktno utiče na kvalitet pranja.

Kašike su posebno problematične jer se lako zbijaju jedna uz drugu i stvaraju površine koje ostaju nedovoljno oprane.

Mešanje pribora daje bolje rezultate

Iako deluje neuredno, mešanje različitih vrsta pribora u korpici za sudove često daje bolje rezultate pranja.

Kada su kašike, viljuške i noževi raspoređeni zajedno, manja je verovatnoća da će se međusobno „zaključati“ i blokirati protok vode i deterdženta.

Na taj način voda lakše dopire do svih površina, pa je pranje ravnomernije i efikasnije.

Stručnjaci ipak napominju da ovo pravilo važi za klasičnu korpicu, dok je kod fioke za pribor situacija drugačija – tamo se razvrstavanje može pokazati kao praktičnije rešenje.

Česte greške koje kvare rezultat pranja

Pored pogrešnog slaganja pribora, postoji još nekoliko uobičajenih grešaka koje utiču na to da posuđe ostane prljavo nakon pranja:

pretrpavanje mašine za sudove,

neuklanjanje većih ostataka hrane,

preklapanje pribora i posuđa,

blokiranje prskalica u mašini,

loše postavljanje činija i šolja koje zadržavaju vodu.

Kada se više ovih grešaka kombinuje, rezultat je često posuđe koje nije potpuno čisto, pa je potrebno ponovo uključiti ciklus pranja ili ručno doraditi sudove.

Jednostavna promena za čistije sudove

Pravilno raspoređivanje pribora i izbegavanje pretrpavanja mašine može značajno poboljšati efikasnost pranja.

Iako deluje kao mala promena, mešanje kašika, viljuški i noževa u korpici može napraviti veliku razliku u krajnjem rezultatu – čistijem posuđu uz manje ponavljanja pranja i manju potrošnju energije.