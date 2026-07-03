Kada letnje temperature pređu 35 stepeni, mnogi instinktivno otvaraju prozore ili uključuju klima-uređaj. Međutim, stručnjaci u Francuskoj, zemlji koja se poslednjih godina sve češće suočava sa ekstremnim toplotnim talasima, preporučuju potpuno drugačiji način rashlađivanja doma.

Njihovo osnovno pravilo glasi: tokom najtoplijeg dela dana prozori treba da budu zatvoreni, a prostorije treba provetravati samo kada je napolju hladnije nego u stanu.

Iako na prvi pogled zvuči nelogično, ova navika može da pomogne da temperatura u domu bude nekoliko stepeni niža.

Zašto ne treba otvarati prozore kada je napolju najtoplije?

Jedna od najčešćih grešaka tokom leta jeste otvaranje prozora usred dana.

Ako je u stanu 27 stepeni, a napolju 37, otvaranjem prozora u prostoriju ulazi vreo vazduh koji zagreva zidove, podove, nameštaj i druge površine. Zbog toga se stan brzo dodatno zagreva, a klima-uređaj, ukoliko ga imate, mora da radi duže i troši više električne energije.

Zbog toga francuski stručnjaci savetuju da se prozori zatvore čim spoljašnja temperatura počne naglo da raste.

Kada je najbolje provetravati stan?

Najefikasnije vreme za provetravanje je rano ujutru, pre nego što sunce počne da zagreva vazduh, ili kasno uveče, kada spoljašnja temperatura opadne.

Tada je preporučljivo širom otvoriti prozore kako bi svežiji vazduh rashladio prostorije, zidove i podove koji tokom dana akumuliraju toplotu.

Čim sunce ojača, prozore treba zatvoriti, a roletne, žaluzine ili zavese spustiti kako bi se sprečio ulazak toplote.

Spuštene roletne prave veliku razliku

Francuske preporuke posebno ističu značaj spoljašnjeg senčenja prozora. Roletne, škure ili tende sprečavaju da sunčevi zraci direktno zagrevaju staklo, kroz koje u dom ulazi veliki deo toplote.

Stručnjaci naglašavaju da je mnogo efikasnije sprečiti zagrevanje prostora nego ga kasnije rashlađivati.

Manji račun za struju

Pravilnim provetravanjem i zaštitom od sunca moguće je značajno smanjiti zagrevanje prostorija. Zbog toga klima-uređaj radi kraće ili u pojedinim delovima dana uopšte nije potreban.

U Francuskoj se upravo ovakve mere preporučuju kao jedan od najjednostavnijih načina za smanjenje potrošnje električne energije tokom letnjih meseci, posebno u periodima kada je elektroenergetska mreža pod velikim opterećenjem zbog masovne upotrebe klima-uređaja.

Da li ovaj trik funkcioniše i u Srbiji?

Odgovor je – da.

Tokom dana kada temperatura u Srbiji dostigne ili premaši 35 stepeni, isti princip može biti veoma efikasan. Stan je najbolje provetriti između pet i osam sati ujutru ili kasno uveče, a zatim zatvoriti prozore i spustiti roletne pre nego što sunce počne intenzivno da zagreva prostor.

Na taj način unutrašnjost doma može ostati prijatnija tokom većeg dela dana, uz manju potrebu za korišćenjem klima-uređaja i nižu potrošnju električne energije.