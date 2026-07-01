Dok većina građana tokom letnjih vrućina spas traži u klima-uređajima, u mnogim evropskim zemljama sve više pažnje privlači drugačiji način rashlađivanja prostora – sistem poznat kao "hladni plafon".

Ovo rešenje postaje sve popularnije naročito u državama u kojima klima-uređaji nisu široko zastupljeni, bilo zbog kratkih letnjih sezona, visokih troškova ili zabrane postavljanja spoljašnjih jedinica na istorijske zgrade.

Zašto Evropljani biraju "hladni plafon"?

U brojnim evropskim gradovima ugradnja spoljašnjih jedinica klima-uređaja nije dozvoljena na objektima pod zaštitom, kako bi se očuvao njihov autentičan izgled.

Zbog toga se sve češće primenjuju sistemi koji omogućavaju efikasno hlađenje bez narušavanja fasade i enterijera, a jedan od najzastupljenijih je upravo "hladni plafon".

Kako funkcioniše ovaj sistem?

Princip rada je jednostavan. Iza plafonskih panela postavljene su cevi kroz koje cirkuliše hladna voda.

Pošto su cevi potpuno skrivene, u prostoriji nema vidljivih uređaja niti spoljašnjih jedinica. Rashlađivanje se odvija ravnomerno i postepeno, bez naglih temperaturnih promena i bez neprijatnog strujanja vazduha koje mnogima smeta kod klasičnih klima-uređaja.

Prednosti u odnosu na klimu

Jedna od najvećih prednosti ovog sistema jeste gotovo nečujan rad.

Pored toga, "hladni plafon":

ne stvara promaju;

ne podiže prašinu u prostoriji;

troši manje energije u odnosu na pojedine sisteme klimatizacije;

može da služi i za grejanje tokom zime.

Naime, zimi kroz iste cevi umesto hladne protiče topla voda, pa jedan sistem omogućava regulaciju temperature tokom cele godine.

Postoje i određeni nedostaci

Iako ima brojne prednosti, "hladni plafon" nije idealno rešenje za svaki objekat.

Najveći nedostatak predstavlja visoka cena ugradnje, kao i činjenica da još uvek nema dovoljno stručnjaka koji se bave projektovanjem i instalacijom ovakvih sistema.

Posebno je važna pravilna kontrola vlažnosti vazduha. Ako sistem nije precizno podešen i ne vodi se računa o tački rosišta, na cevima može doći do kondenzacije, što povećava rizik od pojave vlage i buđi.

Koje su alternative klima-uređajima?

Pored sistema "hladni plafon", postoje i druga rešenja za rashlađivanje prostora.

U Sjedinjenim Američkim Državama veoma su popularni plafonski ventilatori, koji ne hlade vazduh, ali stvaraju prijatan protok koji ublažava osećaj vrućine. Njihova prednost je jednostavna i povoljna ugradnja, ali nisu podjednako efikasni u svim prostorijama i ne obezbeđuju svež vazduh.

Sve češće se koriste i podni rashladni uređaji koji izgledom podsećaju na grejalice, ali izduvavaju hladan vazduh. Oni predstavljaju praktično rešenje u objektima gde nije moguće postaviti spoljašnju jedinicu klima-uređaja, iako im je obično potrebno više vremena da rashlade prostor.

Kako letnje temperature iz godine u godinu obaraju rekorde, sve više domaćinstava razmatra alternativne načine hlađenja koji troše manje energije, ne narušavaju izgled objekata i pružaju prijatniju temperaturu bez buke i promaje.