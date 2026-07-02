Većina nas ovih dana klimu ne gasi. Radi od jutra do mraka, a kad krenu vrućine, bukvalno nam spasava glavu. Ali malo ko razmišlja o tome šta se dešava unutra dok klima danima hladi stan.

A unutra se skuplja svašta, vlaga, prašina, masnoća, pa vremenom i buđ. Zato se često desi da klima krene da duva, a iz nje udari onaj ustajali, težak miris. Mnogi odmah zovu servis, a zapravo prvo treba da proverite jedno dugme na daljinskom.

Reč je o opciji koja se na većini novih klima zove Clean, iClean ili Self Clean. Mnogi je imaju, a nikad je nisu ni pipnuli.

Kada uključite ovu funkciju, klima praktično sama odradi unutrašnje čišćenje. Tokom procesa isparivač se hladi, pa zagreva, tako da se naslage prljavštine i vlage lakše uklanjaju. Na kraju se unutrašnjost osuši, što pomaže da se spreči stvaranje buđi i bakterija.

U prevodu – manje neprijatnih mirisa, čistiji vazduh i klima radi lakše.

Aktivacija je jednostavna: klima treba da bude u režimu hlađenja, pritisnete dugme za samočišćenje i sačekate da ciklus završi. Kod većine modela traje oko 20 do 30 minuta. Ako čujete blago pucketanje plastike, ne paničite, to je normalno zbog promene temperature.

Ali da se razumemo, ovo ne menja redovan servis i pranje filtera. Ako filter niste oprali od prošlog leta, nijedno dugme tu ne pomaže.

Najbolje je da filtere operete na dve do tri nedelje tokom sezone, a ovu opciju samočišćenja uključite s vremena na vreme, naročito posle perioda intenzivnog korišćenja.

Verujte, razlika u vazduhu se oseti odmah. A i klima će vam biti zahvalna.