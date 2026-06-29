Temperature rastu, sunce prži, a vaša četiri zida se pretvaraju u pravu saunu.

Ako nemate klima uređaj ili ne želite preterano visok račun za struju, morate da pribegnete alternativnim metodama hlađenja. Jedna od njih podrazumeva korišćenje obične plastične flaše.

Trik sa flašom

Ovaj jednostavan trik trenutno kruži društvenim mrežama. Naime, korišćenje flaše vode iz zamrzivača primetno snižava temperaturu u sobi.

Evo kako funkcioniše trik sa flašom: Napunite standardnu plastičnu flašu od 1,5 litara do oko dve trećine vodom iz slavine i stavite je u zamrzivač preko noći. Sledećeg dana, zamrznuti blok se premešta na najvišu tačku u sobi – na ormar, visoku policu ili neku drugu uzdignutu poziciju. Topao vazduh se diže, tako da je efekat hlađenja najefikasniji na najvišoj tački.

Tamo led počinje polako da se topi, šireći prijatnu hladnoću. Važno je koristiti vodootpornu površinu ispod, jer se tokom procesa topljenja može stvoriti kondenzacija.

Princip se zasniva na jednostavnom fizičkom procesu: takozvanoj latentnoj toploti topljenja. Kada se led u boci topi, on crpi toplotnu energiju iz svoje okoline, čime se snižava temperatura.Dodatni ventilator može poboljšati raspodelu hladnoće po prostoriji; u veoma velikim prostorijama preporučuje se istovremena upotreba dve boce.

Jeftin i delotvoran trik

Razlika od nekoliko stepeni može biti primetna u prostoriji od oko 20 kvadratnih metara – pod uslovom da nema ljudi ili električnih uređaja koji generišu dodatnu toplotu i ako u prostoriju ne prodire spoljna toplota.

Ipak, ovaj trik sa flašom takođe ima i svoje mane. Efekat hlađenja ostaje lokalizovan i završava se čim se led potpuno otopi. Za kontinuiranu regulaciju temperature, nove zamrznute flaše bi morale stalno da se dodaju.

Ipak, ovo je efikasan i jeftin trik koji zahteva minimalna ulaganja. Dodatni saveti za rashlađivanje temperature su da držite zelene biljke na prozorskoj dasci koje imaju izolacioni efekat i koje štite od direktne sunčeve svetlosti.

Proverene mere poput zatamnjivanja soba tokom dana zavesama ili roletnama i provetravanja noću ostaju osnova svakog prirodnog hlađenja prostorija. U kombinaciji sa trikom sa flašom, ovo može bar postići delimično poboljšanje unutrašnje klime i stvaranje prijatnije i podnošljivije atmosfere u domu, piše 1und1.de.