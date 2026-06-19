Mnoge porodice koje žive u kućama sa dvorištem vole da ga urede zelenilom i voćkama koje pružaju hlad i ukusne plodove. Ipak, prilikom izbora sadnica retko se razmišlja o potencijalnim rizicima koje pojedine vrste mogu imati po samu građevinu.

Jedna od biljaka koja se često pominje u tom kontekstu jeste smokva, za koju se tradicionalno smatra da ne bi trebalo da se sadi u neposrednoj blizini kuće.

Invazivan koren kao glavni problem

Smokva ima snažan i veoma razvijen korenov sistem koji se širi u potrazi za vodom i hranljivim materijama. Upravo ta osobina može predstavljati problem kada je drvo posađeno blizu objekta.

Koren vremenom može da prodre u sitne pukotine u betonu i zemljištu, a zatim da se širi ispod temelja. U određenim uslovima, naročito u vlažnijim područjima, to može dovesti do oštećenja stabilnosti terena.

Oštećenja instalacija u zemljištu

Pored uticaja na temelje, koren smokve može predstavljati rizik i za podzemne instalacije.

Postoje situacije u kojima korenov sistem može da se ispreplete oko vodovodnih i kanalizacionih cevi, što može dovesti do njihovog oštećenja, začepljenja ili curenja. Takvi problemi često zahtevaju složene i skupe popravke.

Tradicionalna verovanja i narodno iskustvo

Pored praktičnih razloga, u narodnoj tradiciji postoji i verovanje da smokva ne treba da se sadi u neposrednoj blizini kuće ili u centralnom delu dvorišta.

Ona se u nekim predanjima povezuje sa idejom „upornog i dubokog korena“, što je simbolično tumačeno kao biljka koja zauzima prostor više nego što je poželjno u uređenom domaćinstvu.

Gde je najbolje posaditi smokvu

Ako se ipak odlučite za sadnju smokve, preporučuje se da to bude na udaljenijem delu placa, što dalje od kuće, temelja i instalacija.

Na taj način moguće je uživati u njenim plodovima i hladu, bez rizika po strukturu objekta i infrastrukturu dvorišta.

Pravilnim razmeštajem biljaka u dvorištu može se postići balans između estetike, funkcionalnosti i dugoročne bezbednosti prostora.