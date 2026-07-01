Platforme poput Instagrama i TikToka imaju moć da pojedine proizvode preko noći pretvore u viralne hitove, ali i da izazovu potpuno suprotan efekat – snažnu negativnu reakciju javnosti koja može ozbiljno narušiti reputaciju brenda.

Upravo se to dogodilo sa jednim modelom japanki , koji je inače poznat po popularnim i često rasprodatim proizvodima. Ovog puta, međutim, pažnju javnosti privukao je viralni TikTok snimak koji je izazvao lavinu komentara.

“Ostavila sam ih na suncu i raspale su se”

Tiktokerka @abztract podelila je video sa letovanja u kojem je pokazala šta se dogodilo sa njenim japankama. Prema njenim rečima, obuću je ostavila na peškiru dok se kupala, a već nakon kratkog vremena na jakom suncu primetila je ozbiljna oštećenja.

Na snimku se vidi da je guma oko đona počela da se odvaja, dok su japanke izgledale deformisano, kao da su delimično izgubile oblik.

“Ostavila sam ih na suncu pet minuta i sada više nemam japanke za ostatak odmora”, navela je u videu, uz napomenu da se neprijatno iznenadila stanjem obuće po povratku na plažu.

U opisu objave upozorila je i druge korisnike da vode računa o izlaganju obuće visokim temperaturama, označivši i zvanični nalog brenda.

Viralni snimak i reakcije korisnika

Video je ubrzo postao viralan i prikupio milione pregleda, uz veliki broj komentara korisnika koji su raspravljali o kvalitetu i otpornosti materijala.

Dok su neki istakli da je poznato da je određena plastika osetljiva na visoke temperature, drugi su navodili da se proizvodi ovog tipa mogu deformisati ako se ostave na direktnom suncu tokom leta.

Rasprava o kvalitetu i očekivanjima

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje očekivanja potrošača od obuće namenjene letnjim uslovima, kao i uticaja ekstremnih temperatura na materijale od kojih se proizvode.

Iako su reakcije podeljene, jasno je da je jedan viralni snimak bio dovoljan da pokrene globalnu raspravu o izdržljivosti popularnog brenda i ponašanju proizvoda na visokim temperaturama.