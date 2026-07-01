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Šok: Ostavila papuče na peškiru i otišla da se kupa, kad se vratila zatekla je prizor kakav nije ni sanjala
Na snimku se vidi da je guma oko đona počela da se odvaja, dok su japanke izgledale deformisano, kao da su delimično izgubile oblik
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