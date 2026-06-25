Jedna turistkinja, koja je sa svojim partnerom želela da provede miran dan na čuvenoj i veoma popularnoj plaži, doživela je potpuni nervni slom i šok kada je saznala za bizarnu praksu koja se tamo primenjuje već više od jednog veka!

Nezapamćeni incident buknuo je na čuvenoj plaži „El Pedosin“ u Trstu, a glavni akteri ove mučne scene bili su šokirana turistkinja, njen partner i jedno od najbizarnijih i najstrožih pravila u modernoj Evropi. Naime, sve je počelo kada je par zakoračio na pesak, a jedna meštanka im odmah pritrčala i drsko ih upozorila na pravilo koje je tu na snazi decenijama. U tom sekundu izbila je nezapamćena, gnevna svađa!

Pljuštale uvrede, pa krenulo GURANJE i fizički obračun!

Kako prenosi ugledni italijanski list Il Piccolo, turistkinja je u sekundi "eksplodirala" od besa i Urlala na sav glas: "Živite u srednjem veku!"

Ona je pred svima ovo pravilo ocenila kao potpuno neprihvatljivo, sramotno i duboko seksističko. Međutim, verbalni sukob je brzinom svetlosti eskalirao u ozbiljno guranje i fizički kontakt! Pljuštale su teške međusobne optužbe i uvrede, pa je prestravljeno osoblje plaže moralo hitno da interveniše kako bi razdvojilo besne žene i sprečilo još veći krvavi pir naočigled stotina kupača.

A ono što je izazvalo ovaj nezapamćeni skandal jeste činjenica koja zvuči potpuno neverovatno za 21. vek: na ovoj plaži su muškarci i žene strogo i isključivo odvojeni!

Poslednja javna plaža u Evropi sa ogromnim ZIDOM!

„El Pedosin“ (kod lokalaca poznata i kao El Pedočina) smatra se najkontroverznijim mestom ne samo na italijanskoj, već i na kompletnoj evropskoj obali. Verovali ili ne, ogroman, visoki zid još od davne 1903. godine deli muški deo plaže od ženskog! To je zvanično poslednja javna plaža u Evropi gde i danas postoji ovakav sistem aparthejda među polovima.

Ova tradicija datira još iz vremena kada je Trst pripadao Austrougarskoj. U početku su kupači bili odvojeni običnom drvenom ogradom, koja je kasnije zamenjena betonskim zidom. Jedina promena u poslednjih 120 godina desila se 1959. godine, kada je, zbog veće gužve, malo proširen ženski deo plaže. Danas, dok lokalno stanovništvo smatra da je zid ponos, istorija i identitet grada, kritičari besno poručuju da je u pitanju čist primitivizam.

Ipak, bez obzira na ovaj jezivi zid i stalne skandale, plaža je i dalje krcata! Tokom letnjih meseci dnevno je poseti preko 3.000 ljudi, a razlog za to je prejeftina karta – ulaz košta svega jedan jedini evro! Ali, ako tamo krenete sa partnerom, zaboravite na zajedničko kupanje i sunčanje, jer zakon zida ne prašta nikome!