Turisti koji ovog leta planiraju posetu italijanskom Ćinkve Tereu trebalo bi dobro da obrate pažnju na pravila Nacionalnog parka, jer ih neadekvatna obuća može skupo koštati.

Posetioci koji na planinarskim stazama budu nosili japanke, sandale sa tankim kaiševima ili drugu neprikladnu obuću rizikuju kazne koje mogu da dostignu čak 2.500 evra.

Zašto su japanke zabranjene?

Iako mnogi Ćinkve Tere povezuju sa prelepim plažama, šarenim primorskim mestima i opuštenim letnjim odmorom, ovaj kraj poznat je i po zahtevnim pešačkim stazama koje povezuju pet čuvenih sela.

Uprava Nacionalnog parka još je 2019. godine uvela pravilo o obaveznoj adekvatnoj obući za sve koji koriste planinarske rute.

Razlog je bezbednost posetilaca, jer su pojedine staze uske, strme i klizave, pa neodgovarajuća obuća značajno povećava rizik od povreda.

„Ovo su zahtevne staze koje su u pojedinim delovima slične planinskim rutama. Neophodno je nositi odgovarajuću obuću“, upozorili su tada predstavnici parka.

Kazne i do 2.500 evra

Kako bi se pravilo dosledno sprovodilo, vlasti su predvidele visoke novčane kazne za prekršioce.

Turisti koji budu zatečeni u japankama ili sandalama na stazama mogu da plate kaznu u rasponu od nekoliko desetina pa sve do 2.500 evra, u zavisnosti od okolnosti i procene nadležnih službi.

Posetioci će na ulazima u park, kao i prilikom onlajn kupovine karata, dobijati jasna upozorenja o pravilima i mogućim sankcijama.

Uvedene i jednosmerne staze

Pored pravila o obući, uprava parka poslednjih godina uvodi i dodatne mere kako bi povećala bezbednost i smanjila gužve tokom turističke sezone.

Na pojedinim najprometnijim rutama uveden je jednosmerni sistem kretanja tokom najposećenijih dana.

Među njima je i popularna staza između Monterosa i Vernace, gde se u određenim terminima posetioci kreću samo u jednom smeru kako bi se izbegla opasna mimoilaženja na uskim deonicama.

Šta je potrebno za ulazak u park?

Za korišćenje pešačkih staza u Nacionalnom parku Ćinkve Tere potrebno je kupiti posebnu Cinque Terre Trekking Card karticu.

Cene ulaznica počinju od 10 evra, dok tokom najopterećenijih dana mogu da dostignu 15 evra.

Posetiocima se savetuje da, osim odgovarajuće obuće, sa sobom ponesu dovoljno vode, zaštitu od sunca, šešir i osnovnu opremu za boravak na otvorenom.

Iako mnogima zabrana japanki može delovati strogo, lokalne vlasti ističu da je cilj ove mere isključivo bezbednost turista i sprečavanje nezgoda na jednim od najlepših, ali i najzahtevnijih pešačkih staza u Italiji.