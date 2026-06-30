Kada letnje temperature pređu 30 stepeni, većina ljudi spas traži u klima-uređajima ili ventilatorima. Ipak, u Južnoj Koreji mnogi i danas koriste tradicionalno rešenje koje se pokazalo efikasnim i pre pojave savremenih sistema za rashlađivanje – bambusove prostirke.

Poznate kao "daenamu mat", ove prostirke već vekovima predstavljaju nezaobilazan deo domaćinstava tokom leta, a mnogi ih koriste i danas kako bi lakše podneli visoke temperature i smanjili upotrebu klima-uređaja.

Zašto bambus pruža osećaj svežine?

Za razliku od dušeka, ćebadi i debelih tkanina koje zadržavaju toplotu, bambus ima prirodna svojstva koja doprinose prijatnijem osećaju tokom toplih dana i noći.

Njegove glavne prednosti su:

površina koja je prirodno hladnija na dodir od tekstila,

prostor između letvica koji omogućava bolju cirkulaciju vazduha,

manje zadržavanje telesne toplote,

smanjen osećaj znojenja i lepljivosti.

Zbog toga mnogi Južnokorejci tokom leta postavljaju bambusovu prostirku preko kreveta, dok je drugi koriste na podu ili kauču.

Tradicija koja traje uprkos klima-uređajima

Iako su klima-uređaji danas uobičajeni u većini domaćinstava, bambusove prostirke nisu izgubile popularnost.

Mnogi ih koriste kao dodatni način rashlađivanja kako klima ne bi radila neprekidno. Na taj način smanjuje se potrošnja električne energije, ali i izbegava osećaj preterano hladnog vazduha koji nekim ljudima ne prija.

Posebno su zastupljene među starijim generacijama, ali ih sve češće kupuju i mlađe porodice koje traže prirodnije načine za povećanje komfora tokom leta.

Da li bambus zaista hladi?

Stručnjaci ističu da bambusove prostirke ne mogu da rashlade prostoriju kao klima-uređaj, ali mogu značajno poboljšati osećaj udobnosti.

Pošto bambus ne zadržava toplotu kao tkanine, telo lakše otpušta višak toplote. Istovremeno, bolja cirkulacija vazduha ispod prostirke doprinosi prijatnijem osećaju tokom spavanja i odmora.

Zbog toga mnogi imaju utisak da je prostor svežiji nego što temperatura zapravo pokazuje.

Prirodni materijali ponovo postaju popularni

Poslednjih godina raste interesovanje za proizvode od prirodnih materijala koji mogu doprineti prijatnijem boravku u domu bez dodatne potrošnje energije.

Pored bambusa, u Južnoj Koreji često se koriste i prostirke od trske i ratana, koje imaju slična svojstva i pružaju osećaj hladnoće pri kontaktu sa kožom.

Može li ovaj trik biti koristan i kod nas?

Bambusova prostirka neće zameniti klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, ali može doprineti prijatnijem odmoru, posebno noću.

Za osobe kojima smeta da klima radi tokom spavanja ili žele da smanje potrošnju električne energije, ovakva prostirka može biti jednostavno i praktično rešenje. Upravo zato ovaj tradicionalni korejski proizvod opstaje vekovima i danas, uprkos razvoju moderne tehnologije za rashlađivanje doma.