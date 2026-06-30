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Ništa vas ne košta, a provereno radi: U Južnoj Koreji ne koriste klimu, ali po vrućinama svi imaju ovo u domovima
Iako su klima-uređaji danas uobičajeni u većini domaćinstava, bambusove prostirke nisu izgubile popularnost
Ove greške u šminkanju dodaju i do 10 godina licu: Mnoge žene ih prave svaki dan, a da toga nisu ni svesnePrethodna vest
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