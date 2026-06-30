Nekada su bili rezervisani za luksuzne hotele i ekskluzivne stanove, dok su danas sve češći izbor pri renoviranju kupatila. Skriveni vodokotlići donose moderan i minimalistički izgled, ali uz brojne prednosti imaju i određene nedostatke koje je važno znati pre ugradnje.

Kupatilo više nije samo funkcionalan prostor, već deo doma kojem se posvećuje sve više pažnje. Zbog toga mnogi prilikom renoviranja odustaju od klasičnih rešenja i biraju skrivene sisteme.

Šta su skriveni vodokotlići?

Skriveni vodokotlić se ugrađuje unutar zida ili posebne metalne konstrukcije, pa su nakon završetka radova vidljivi samo WC šolja i taster za ispiranje.

Ovakvo rešenje daje kupatilu uredniji izgled i vizuelno ga čini prostranijim, što je posebno važno u manjim stanovima.

Zašto su postali toliko popularni?

Jedna od najvećih prednosti skrivenih vodokotlića je estetika. Bez vidljivog rezervoara na zidu, prostor izgleda modernije, čistije i minimalistički.

Kada se kombinuju sa konzolnim WC šoljama, održavanje kupatila postaje jednostavnije jer se pod lakše čisti, a nema teško dostupnih uglova.

Dodatne prednosti uključuju:

tiši rad u odnosu na klasične vodokotliće,

dvostepeno ispiranje i manju potrošnju vode,

uredniji i moderniji izgled kupatila.

Koje su mane skrivenih vodokotlića?

Iako su estetski privlačni, skriveni vodokotlići imaju i određene nedostatke.

Pre svega, skuplji su od klasičnih modela, a njihova ugradnja zahteva detaljno planiranje i stručnu montažu. Najčešće se postavljaju tokom kompletnog renoviranja kupatila.

Dodatna briga korisnika odnosi se na eventualne kvarove, jer je mehanizam skriven iza zida. Ipak, većina savremenih sistema ima servisni pristup kroz otvor iza tastera za ispiranje, pa se manji kvarovi mogu rešiti bez razbijanja pločica.

Kako se ugrađuju?

Ugradnja počinje postavljanjem metalne noseće konstrukcije na koju se montira vodokotlić.

Nakon toga se povezuju dovod i odvod vode, a sistem se zatvara vlagootpornim pločama ili zidom. Kada se završi postavljanje keramike, montiraju se WC šolja i taster za ispiranje, dok je ceo mehanizam sakriven u zidu.

Koliko dugo traju?

Kvalitetni skriveni vodokotlići izrađuju se od izdržljivih materijala otpornih na vlagu i kamenac. Konstrukcije su najčešće od pocinkovanog čelika, dok su rezervoari od čvrste plastike visoke gustine.

Uz pravilnu ugradnju i redovno održavanje, proizvođači navode da ovakvi sistemi mogu trajati i više od 20 godina.

Da li se isplate?

Skriveni vodokotlići sve češće postaju standard u modernim kupatilima zahvaljujući kombinaciji estetike, uštede vode i lakšeg održavanja. Iako su početna ulaganja veća, mnogi ih biraju zbog dugoročnog komfora i savremenog izgleda prostora.