U prvoj igri, računar je od ponuđenih slova formirao reč "vododerina", koja je mnoge ostavila u čudu. Na društvenim mrežama i među gledaocima ubrzo su se pojavila pitanja šta ta reč zapravo znači.

Šta znači reč "vododerina"?

Iako zvuči neobično, vododerina je sasvim ispravan geografski pojam. Označava usko udubljenje ili žleb koji nastaje na strmim padinama pod dejstvom vode.

Najčešće ga stvaraju bujične vode, planinski potoci i obilne kiše koje velikom snagom spiraju zemljište i usecaju duboke kanale u tlu.

Nastaje tamo gde je zemljište najugroženije

Vododerine se najlakše formiraju na terenima sa rastresitim i mekim zemljištem, posebno na padinama sa kojih je uklonjena vegetacija. Kada nema drveća i korenja koje bi učvrstilo tlo, voda mnogo lakše odnosi zemlju i vremenom stvara duboke useke.

Ovaj prirodni proces predstavlja jedan od najpoznatijih oblika erozije i pokazuje koliko voda može da promeni izgled reljefa.

Neobična reč iz "TV Slagalice" tako je, osim zanimljivog izazova za takmičare, mnoge gledaoce podsetila da srpski jezik i geografija kriju brojne izraze čije značenje nije široko poznato.