Grupa avanturista doživela je nesvakidašnji susret sa jatom iberijskih orki dok su jedrilicom plovili od Bahama ka Španiji.

Orke su prišle jahti i polomile kormilo

Nedaleko od Gibraltara, kitovi ubice okružili su njihovu jahtu, vrteli je u punom krugu i potpuno uništili kormilo, zbog čega je posada ostala bez mogućnosti upravljanja čamcem.

Incident je trajao gotovo tri sata, a francuski reditelj Aleks Emar je zabeležio podvodne snimke na kojima se vidi kako orke prilaze jahti i snažnim ugrizima lome kormilo. Na snimcima napravljenim sa palube vidi se kako crno-beli morski predatori velikom brzinom prate plovilo, izranjaju iz talasa i kruže oko njega. U jednom trenutku brodski volan počinje nekontrolisano da se okreće, dok delovi uništenog kormila plutaju po površini mora.

- Sve su raskomadale. Više nemamo upravljanje - čuje se kako govori norveški padobranac Jokke Sommer.

U drugom trenutku, dok se jahta okreće za 360 stepeni, dodao je: - Sada se vrtimo ukrug. Baš se zabavljamo.

Za to vreme ostali članovi posade pokušavaju da održe ravnotežu, dok jedna žena uzvikuje: - Bože, koliko su ogromne!

Upalili su motor kako bi oterali orke

Kitovi ubice su najveći predstavnici porodice delfina (Delphinidae). Mužjaci mogu dostići dužinu i do 10 metara i težinu od oko 8.000 kilograma. Poznate su po visokoj inteligenciji i sposobnosti koordinisanog grupnog lova. Mogu plivati brzinom i do 55 km/h.

Sommer je kasnije na Instagramu objasnio da video prikazuje samo nekoliko minuta događaja koji je ukupno trajao tri sata.

- Ono što se ne vidi jesu prvi udarac koji je slomio kormilo, pozivi u pomoć, pripreme za moguću evakuaciju ako bi voda počela da prodire u plovilo, kao ni pokušaji da pokretanjem motora odvratimo orke - napisao je.

Dodao je da životinje, osim kratkog trenutka kada je uključen motor, nisu pokazivale znake agresije.

- Snažan udarac u kormilo zadala je jedna od većih orki. Teško je proceniti da li je to bilo iz igre ili agresije. Dok je jahta mirno plutala, orke su bile radoznale i razigrane. Neke su se igrale kormilom, druge su okretale brod, a mladunci su se zabavljali plutajućim delovima kormila - objasnio je.

On je naglasio da niko od članova posade nije ni pomišljao da primeni silu kako bi oterao životinje, već su verovali da će ostati bezbedni ako ih ne uznemiravaju.

- Lično sam bio potpuno uveren da će sve biti u redu ako im dozvolimo da budu radoznale i ne povećavamo stres u ovoj situaciji. Svi smo avanturisti i navikli smo na neobične okolnosti - zaključio je on, prenosi Daily Mail.