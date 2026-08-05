Mnoge žene troše mnogo novca kako bi njihovo lice izgledalo mlađe nego ikad, ali jedan deo tela mogao bi da otkrije njihovu stvarnu starost.

Od retinola i seruma sa vitaminom C do botoksa i laserskih tretmana, žene sve više ulažu u rutine za podmlađivanje. Međutim, prema rečima plastičnih hirurga, mnogi zanemaruju deo tela koji često prvi pokazuje godine – vrat.

Znaci starenja vrata

Dok se ljudi uglavnom fokusiraju na bore oko očiju, bore na čelu i opuštene obraze, promene ispod linije vilice mogu napraviti veliki nesklad, čak i kada je lice osveženo filerima, injekcijama ili hirurškim tretmanima.

Koža na vratu je tanja, pa se na njoj mnogo brže primećuje dehidracija. Tu je i problem takozvanog „tech necka“ – bora i opuštanja kože nastalih zbog dugotrajnog gledanja u telefone i računare, kao i nedovoljne zaštite od sunca. Znaci starenja vrata uključuju naboranu kožu nalik papiru zbog oštećenja od sunca, sitne linije, gubitak jasne konture vilice, izraženije mišićne trake, opuštenu kožu i vertikalne nabore na vratu

Doktor Robert Švarc, plastični hirurg specijalizovan za regiju oko očiju i lica iz Njujorka, rekao je da je primetio da se starosna granica pacijenata koji žele tretmane vrata značajno smanjuje.

Pre više od decenije najčešće su mu dolazili pacijenti oko 55 godina, dok je danas prosečna starost oko 45 godina.

Najčešće se radi zatezanje vrata

Mnogi pacijenti odlučuju se za procedure poput zatezanja vrata između 40. i 60. godine, upravo u periodu kada nivo kolagena počinje ubrzano da opada.

Iako može delovati neobično da mlađe osobe rade tako intenzivne tretmane protiv starenja, doktor Švarc objašnjava da je to često „idealno vreme“ jer koža još uvek ima dovoljno elastičnosti da se brže oporavi i pruži dugotrajnije rezultate.

„Vrat često pokazuje godine brže nego lice zbog tanje kože, manjeg broja lojnih žlezda i manjka kolagena“, upozorio je doktor Švarc

Promene na vratu mogu stvoriti „nesklad između podmlađenog lica i vrata koji otkriva pravu starost osobe“.

Švarc navodi da žene čije lice i vrat stare prirodno i istovremeno obično izgledaju najprirodnije. Kao primer je naveo poznate ličnosti koje otvoreno govore o prihvatanju starenja bez hirurških intervencija.

Nasuprot tome, osobe koje pokažu potpuno novo lice, ali zadrže vrat koji odaje godine, često nesvesno otkrivaju svoju stvarnu starost. Botoks, fileri i skupi tretmani mogu promeniti izgled lica, ali vrat često ostaje najiskreniji pokazatelj godina, piše Daily Mail.