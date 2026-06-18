Visoke temperature i vlaga ubrzavaju razgradnju ostataka hrane, pa je dovoljno samo nekoliko komadića voća ili povrća da se u domu pojavi jak i uporan smrad, često praćen i pojavom vinskih mušica.

Iako većina ljudi u takvim situacijama odmah poseže za osveživačima prostora, postoji mnogo jednostavnije i jeftinije rešenje koje može da napravi ogromnu razliku već od prvog korišćenja.

Najčešći kućni trik koji se pokazao kao veoma efikasan jeste soda bikarbona. Pre nego što se stavi nova kesa u kantu, dovoljno je posuti dve kašike sode na dno posude. Ovaj sastojak poznat je po tome što upija neprijatne mirise i sprečava njihovo zadržavanje, pa kuhinja ostaje svežija mnogo duže nego inače.

Za još jači efekat, mnogi koriste i eterična ulja. Nekoliko kapi ulja limuna, nane ili čajevca može se nakapati na tufer ili vatu i staviti na dno kante pre kese. Na taj način ne samo da se neutrališe neprijatan miris, već se u prostoru stvara i osećaj svežine.

Stručnjaci i domaćice savetuju i nekoliko jednostavnih navika koje dodatno pomažu tokom leta. Organski otpad ne bi trebalo dugo držati u kuhinji, jer se na visokim temperaturama razgrađuje mnogo brže nego inače. Kantu je važno redovno prati, jer se ostaci hrane često zalepe za unutrašnje zidove i postaju glavni izvor neprijatnog mirisa. Takođe, treba je držati dalje od direktnog sunca, jer toplota dodatno ubrzava pojavu smrada.

Ovaj jednostavan trik ne zamenjuje redovno iznošenje smeća, ali može drastično da smanji neprijatne mirise i učini kuhinju znatno prijatnijom tokom vrelih letnjih dana.