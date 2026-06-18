Ipak, mnogima se dešava isti problem: kupe ih, a već nakon nekoliko dana one iz žute pređu u tamne i mekane, često pre nego što uspeju da ih pojedu. Razlog najčešće nije u kvalitetu voća, već u načinu čuvanja.

Banane prirodno ispuštaju etilen, gas koji ubrzava sazrevanje. Kada se drže zajedno sa drugim voćem poput jabuka ili krušaka, taj proces se dodatno pojačava i plodovi brže propadaju. Zato je važno da se banane čuvaju odvojeno od ostalog voća, na suvom mestu, dalje od direktne toplote i sunčeve svetlosti. Čak i mala promena u načinu skladištenja može značajno produžiti njihovu svežinu.

Jedan jednostavan trik koji može da napravi veliku razliku jeste da se peteljke banana umotaju u komadić aluminijumske ili providne folije. Na taj način se usporava oslobađanje etilena, pa banane duže ostaju čvrste i sporije tamne. Ovaj mali korak mnogi zanemaruju, iako može produžiti svežinu za nekoliko dana.

Česta greška je i stavljanje zelenih banana u frižider. Iako deluje kao logično rešenje, hladnoća zapravo može da poremeti prirodan proces zrenja, pa banana ostane tvrda i bez punog ukusa. Bolje je sačekati da potpuno požute, pa ih tek onda prebaciti u frižider ako ih ne planirate odmah konzumirati. Iako će kora potamniti, unutrašnjost uglavnom ostaje dobra i jestiva.

Ako su banane već prezrele, ne treba ih bacati. Mogu se oljuštiti, iseći na kolutove i zamrznuti. Tako pripremljene mogu trajati mesecima i kasnije se koriste za smutije, palačinke, banana hleb ili domaći sladoled. Još bolji efekat se dobija ako se kolutovi prvo kratko zamrznu na tacni, pa tek onda prebace u kesu, jer se tako neće slepiti.

Uz nekoliko jednostavnih navika, banane mogu da traju znatno duže nego što većina ljudi očekuje. Pravilno čuvanje ne samo da smanjuje bacanje hrane, već i omogućava da uvek imate spremnu i zdravu užinu pri ruci.